¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¤ÇÈáÄË¡Ä¼«Âð¤«¤é²Ð¤Î¼ê ÉéÃ´¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬½»¤àÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÀÖ±©¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï»Ø¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ú¡¼¤µ¤ó¤âÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤¿Ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢9·î19Æü¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬Ê©ÃÅ¤Ç¥í¥¦¥½¥¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð²Ð¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢21Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Ð±é¤·¤¿´óÀÊ¤Ç¥Ú¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¸Å¤¤¥½¥±¥Ã¥È¤Î´Ö¤Î¥³¡¼¥É¤¬Ï³ÅÅ¤È¤¤¤¦¤«¥·¥ç¡¼¥È¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¥Ú¡¼¤µ¤ó¡£ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢É×ºÊ¤Ï¤É¤ó¤ÊÉéÃ´¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£úðÌç½ÓÌéÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü¡Ö½ÅÂç¤Ê²á¼º¡×¤¬¤¢¤ì¤ÐÇå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤â
--¼«Âð¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É×ºÊ¤¬Â»³²Çå½þ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿½»¿Í¤¬Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼º²ÐÀÕÇ¤Ë¡¡×¡Ê¼º²Ð¥ÎÀÕÇ¤¥Ë´Ø¥¹¥ëË¡Î§¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°·¤¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì±Ë¡709¾ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÐºÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²Ð¸µ¤Î½»¿Í¤¬¡Ö½ÅÂç¤Ê²á¼º¡×¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢±ä¾Æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¡¢Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢É×ºÊ¤Ë½ÅÂç¤Ê²á¼º¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Â»³²Çå½þ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÉé¤ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
--¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡¢¼º²ÐÀÕÇ¤Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½ÅÂç¤Ê²á¼º¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
Ã±¤Ê¤ëÉÔÃí°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍÆ°×¤ËÍ½¸«¤Ç¤¤¿´í¸±¤òÌµ»ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¶Ë¤á¤ÆÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ÅÂç¤Ê²á¼º¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï½ÅÂç¤Ê²á¼º¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
• ¿²¤¿¤Ð¤³¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ
• ¥¹¥È¡¼¥Ö¶á¤¯¤Ë²ÄÇ³Êª¤òÃÖ¤¤¤Æ³°½Ð
• ¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É´í¸±Êª¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°·¤¤
• ÅÅµ¤ÇÛÀþ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤éÊüÃÖ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë´í¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÉ¤²¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²Ð¸µ¤Î½»¿Í¤ÏÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
--²ÐºÒÊÝ¸±Ì¤²ÃÆþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£ÎÙ¼¼¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÉô²°¤Ë¤âÇ³¤¨¹¤¬¤ë¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤è¤ê³¬²¼¤¬¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ÏÉ×ºÊ¤¬ÉéÃ´¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²Ð¸µ¤Î½»¿Í¤Ï¼«Âð¤ÎÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒÊÝ¸±¤Ï¡¢·úÊª¤ä²Èºâ¤ÎÂ»³²¤òÊä½þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤²ÃÆþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÇÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÎÙ¼¼¤ä³¬²¼¤Ê¤ÉÂ¾¿Í¤Î½»µï¤ËÂ»³²¤¬µÚ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²Ð¸µ¤Ë½ÅÂç¤Ê²á¼º¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ã²Ð³èÆ°¤Ç³¬²¼¤ÎÉô²°¤¬¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆó¼¡Åª¤ÊÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²Ð¸µ¤Ë½ÅÂç¤Ê²á¼º¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ë¡Î§¾å¤ÏÂ¾¿Í¤Ø¤ÎÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÌÈ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤È¤Î´Ø·¸¤ä¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÐºÒ¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÅÂç¤Ê²á¼º¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÐºÒÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
úðÌç ½ÓÌé¡Ê¤Ï¤Þ¤«¤É¡¦¤È¤·¤ä¡ËÊÛ¸î»Î
Åö¿¦¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤ÊÎÏ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö´ðËÜÎÏ¡Ê¤¤Û¤ó¤Á¤«¤é¡Ë¡×¤³¤½¡¢Ë¡Áâ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÎÏ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ÍÍê¼Ô¤Î¡ÖµÁ¡×¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§Åìµþ¿·À¸Ë¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§https://www.hamakado-law.jp/