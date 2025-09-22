弁護士の八代英輝氏が22日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜後10・30）にコメンテーターとして生出演し、年内での活動休止を21日に発表した女性3人組「Perfume」とのエピソードを語った。

長年ファンだったという八代氏。07年に自身のラジオ番組が始まった時に、「“最初に誰でもいいからおめコメ（おめでとうコメント）を欲しい人、をもらってきてあげるよ”とプロデューサーに言われて、Perfumeにお願いした。ずっとファンで…」と打ち明けた。

さらに「ありとあらゆる姑息な手段を使って、ファンですよというのを江藤さんにお願いしたり、していたんですよ」とジョークも。音楽番組のMCを務めることも多い江藤愛アナウンサーを通じ、存在をアピールしていたという。

「なかなかお会いする機会がなくて」。そんな八代氏にある日、とんでもない偶然の出来事があったという。「自分と同じ飛行機に3人が乗っていたんです。ライブに行かれるところで。ずっと僕の前の席に3人おられて、降りて搭乗口から出て行くまで、ずっと僕の前を歩いていたんです」。本来なら声を掛けたいところではあるが、「そこで声を掛けたら、ただの不審者だなと思って、これは控えました」と明かした。MCの「ホンジャマカ」恵俊彰からは「それが真のファンです」と褒められていた。

八代氏は「その時に3人とも黒で決めてて、仲よさそうにしていた。ステージで見る通りだなって」と、懐かしそうに振り返っていた。

Perfumeはメジャーデビュー20周年を迎えた21日、今年いっぱいでグループ活動を休止することを公式ファンクラブサイトで発表した。その後、グループのオフィシャルサイトでも報告した。