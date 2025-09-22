オードリー、秋田でラーメン店経営のHEY！たくちゃんに会いに行く “ある仕掛け”も
『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』（中京テレビ：9月29日 深0：59／日本テレビ：10月2日 深2：05）では、年に1度のロケ企画の後編を届ける。
【番組カット】サプライズ登場をするオードリー
今回は秋田から。秋田名物なまはげが登場するが、お面を外すとスギちゃんの姿が。MC3人とスギちゃんでロケがスタートするが、今回のロケ企画のテーマは「会うべき人に会いにいく」ということで、オードリーの会うべき人に会いに行くことに。
前回に続いて、まずは若林正恭の会うべき人がいる場所へ向かうことに。以前から、将来の形見になるものとして、ロレックスの購入を検討していたが、なかなか購入に踏み切れない若林。そんな若林の会うべき人は、秋田放送社員のロレックス愛好者の深瀬さんだった。深瀬さんは、10年前の30歳を節目にロレックスを購入しているが、さっそくロレックスを見せてもらうことに。
ロレックスを目の前に一同大興奮。ロレックスの魅力とは一体何なのか、そして、若林はロレックスに魅了され、購入に踏み切ることができるのか。続いては、生放送番組「えび☆ステ」に出演し、若林は秋田の定番お土産を試食し、真面目に食リポを披露する。一方の春日とスギちゃんは生中継へ。ロケの2日後に開催予定の秋田竿燈まつりをPRするが…2人は大暴れ（？）。
ここでロケ終了かと思いきや…まだ会うべき人が。オードリーが会うべき人は、オードリーの後輩で、アゴものまねで大ブレイクのHEY！たくちゃん。実は、HEY！たくちゃんは現在、秋田でラーメン店を経営し、ニューヨークラーメングランプリで3連覇を達成した超実力者。今年4月に秋田県の大仙市にお店を移転したということで、秋田放送から車で1時間ほど移動し、お店へ向かうことに。ただ会いに行くわけではなく、ある仕掛けを行う。果たして、どんな再会を果たすのか。
【番組カット】サプライズ登場をするオードリー
今回は秋田から。秋田名物なまはげが登場するが、お面を外すとスギちゃんの姿が。MC3人とスギちゃんでロケがスタートするが、今回のロケ企画のテーマは「会うべき人に会いにいく」ということで、オードリーの会うべき人に会いに行くことに。
ロレックスを目の前に一同大興奮。ロレックスの魅力とは一体何なのか、そして、若林はロレックスに魅了され、購入に踏み切ることができるのか。続いては、生放送番組「えび☆ステ」に出演し、若林は秋田の定番お土産を試食し、真面目に食リポを披露する。一方の春日とスギちゃんは生中継へ。ロケの2日後に開催予定の秋田竿燈まつりをPRするが…2人は大暴れ（？）。
ここでロケ終了かと思いきや…まだ会うべき人が。オードリーが会うべき人は、オードリーの後輩で、アゴものまねで大ブレイクのHEY！たくちゃん。実は、HEY！たくちゃんは現在、秋田でラーメン店を経営し、ニューヨークラーメングランプリで3連覇を達成した超実力者。今年4月に秋田県の大仙市にお店を移転したということで、秋田放送から車で1時間ほど移動し、お店へ向かうことに。ただ会いに行くわけではなく、ある仕掛けを行う。果たして、どんな再会を果たすのか。