お笑いコンビ「囲碁将棋」の根建太一（44）が21日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」(日曜後7・00)に出演。音楽イベントでの出来事を明かした。

大宮ラクーンよしもと劇場を拠点とする「囲碁将棋」「マヂカルラブリー」「GAG」「すゑひろがりず」「タモンズ」「ジェラードン」からなる芸人ユニット「大宮セブン」に所属している根建。「大宮セブン」としては過去に音楽フェス「VIVA LA ROCK」への出演経験があり、当時を「大宮セブンとして出させていただいたときに、45分間コーナーをやっただけだった。よく大宮でやっているジェスチャーゲームとか…ネタもやっていなかった。これはヤバすぎないかと」と振り返った。

「『マヂラブ』の村上くんがこれじゃダメですね」と発言したことにより、今度はバンドでのイベント参加が目標となり、根建の他に「ジェラードン」アタック西本、「マヂカルラブリー」村上、「すゑひろがりず」南條庄助、「GAG」SJの5人を募って「アイボリーズ」を結成。相方の文田大介からは「全員未経験者なんで、演奏とかも高1の夏みたい。めっちゃくちゃエモいです」とイジられていた。

「大宮セブン」としてステージに上がった際は「コーナーしかやってないクセに、3時に終わった後に『VIVA LA ROCK』の食堂みたいな所に夜9時まで1番良い席に陣取ってて」と苦笑い。「『ELLEGARDEN』さんが9時に（ステージが）終わった後に食堂に入ってきて…主催者の方が“『ELLEGARDEN』さん25周年おめでとうございます”って。僕ら、さすがに居過ぎた…さすがに祝ってきました」と肩身の狭い思いをしつつ場の雰囲気に圧倒されたと語った。