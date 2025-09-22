佐野海舟がドイツ大手紙の週間ベストイレブン入り!! 圧巻の活躍に最高評価点「1.0」
ドイツ大手紙『キッカー』は21日、ブンデスリーガ第4節のベストイレブンを発表した。マインツのMF佐野海舟が最高評価点の1.0で名を連ねた。
佐野は20日のアウクスブルク戦でインターセプトから前進し、そのままミドルシュートを決める鮮烈な一発で移籍後初ゴールを奪った。さらにボール奪取から持ち前の推進力で前進してのアシストも記録。4-1の勝利に大きく貢献していた。
そうした佐野に対し、『キッカー』はFWハリー・ケイン(バイエルン)らと並ぶ満点評価の1.0をつけてベストイレブンに選出した。同じく現地大手紙の『ビルト』も「スーパー・サノ」と題して「誰もが一人の選手について話す。佐野海舟だ」と強烈なパフォーマンスを称えている。
もっとも佐野は謙虚に「いつもと同じようにチームのためにプレーし、幸運にもゴールでチームを助けられた。とても嬉しい」とコメント。続けて「ゴールは僕のメインの役割ではないけれど、何よりも重要なのは練習やピッチのあらゆるところで全力を尽くすこと。僕たちは3つの大会に出ていて成功を収めたい。そのためにも今季もできるだけ多くの活躍をしていきたい」と意気込んだ。
佐野は20日のアウクスブルク戦でインターセプトから前進し、そのままミドルシュートを決める鮮烈な一発で移籍後初ゴールを奪った。さらにボール奪取から持ち前の推進力で前進してのアシストも記録。4-1の勝利に大きく貢献していた。
そうした佐野に対し、『キッカー』はFWハリー・ケイン(バイエルン)らと並ぶ満点評価の1.0をつけてベストイレブンに選出した。同じく現地大手紙の『ビルト』も「スーパー・サノ」と題して「誰もが一人の選手について話す。佐野海舟だ」と強烈なパフォーマンスを称えている。
もっとも佐野は謙虚に「いつもと同じようにチームのためにプレーし、幸運にもゴールでチームを助けられた。とても嬉しい」とコメント。続けて「ゴールは僕のメインの役割ではないけれど、何よりも重要なのは練習やピッチのあらゆるところで全力を尽くすこと。僕たちは3つの大会に出ていて成功を収めたい。そのためにも今季もできるだけ多くの活躍をしていきたい」と意気込んだ。