2025年9月、お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが自身のYouTubeチャンネルを更新。ゲストの俳優・オダギリジョーとのトーク動画を公開した。

今回はくるまによる新YouTubeチャンネル「くるまの助手席」の1本目となっている。本チャンネルはくるまが運転席に座り、その助手席にさまざまなゲストを迎え、トークを繰り広げるシリーズ企画のようだ。

くるまは1本目の動画ということもあり、「不安ですね～」と開口一番に漏らした。そしてさっそくオダギリジョーが登場。「人生初かもしれない」とYouTube出演について言及し、「重、責任」とくるまを驚かせた。

オダギリは普段芸人と関わることが少ないと明かしつつも、「何かの縁を感じた」と今回の出演に至ったという。そして話題は2人の性格や人間性について。オダギリは少年時代から人と群れることを避けていたようで、「独特な人間でありたい」「捻くれだと思っていた」と明かした。ひと通りオダギリの人生を振り返ったくるまは「悔しいっす、そっち側にいれなくて」とコメントし、改めてオダギリの人生観について語った。

今回の動画に視聴者からは「豪華すぎる」「話広げるの上手すぎる」「本当に凄い」といった声が集まった。

（文＝向原康太）