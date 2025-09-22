「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後２時現在で、ニデック<6594.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



同社は９月３日の取引終了後、子会社ニデックテクノモータのグループで不適切な会計処理が行われた疑いが判明。その調査の過程で、ニデックモータ以外の同社及びそのグループ会社でも不適切な会計処理が行われたことを疑わせる資料が複数発見されたとし、これを受けて第三者委員会を設置すると発表した。



４日の同社株はこれを嫌気しストップ安の２４２０円に急落。５日も一時２４０５円をつける場面があったが、下げ過ぎ感もあってその後は反発局面入りしており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS