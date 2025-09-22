Stray Kids¥¢¥¤¥¨¥ó¤¬¾Ð´éÉõ°õ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ª¹õ¥³ー¥Ç¡ß¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥°¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¯¤Ë¡Ö»×¤ï¤ºÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤ÎÎÉ¤µÁý¤·¤¹¤®¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎI.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ÎÈþ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
①¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ç¿§µ¤Êü¤Ä¥¹¥¥º¡¦¥¢¥¤¥¨¥ó ②¡Ø2025 TMA¡Ù¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¡¡③④¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¿§µ¤ÇÜÁýÃæ¤Î¥¢¥¤¥¨¥ó
¢£Stray Kids¡ØTMA¡Ù¤Ç4´§Ã£À®
9·î20Æü¡¢Stray Kids¤Ï¥Þ¥«¥ª¤ÎÌî³°¸ø±é¾ì¡¦Macao Outdoor Performance Venue¡Ê¥Þ¥«¥ª¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Ù¥Ë¥åー¡Ë ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 THE FACT MUSIC AWARDS¡ÊTMA¡Ë¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£2025Ç¯¤ËºÇ¹â¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖHonor of the Year¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖRecord of the Year¡×¡ÖTMA Popularity Award¡×¡ÖArtist of the Year¡×¤Î·×4´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸°áÁõ»Ñ¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¢£¥¹¥¥ºI.N¤Î¿§µ¤ÇúÈ¯¡ª¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¥¢¥¤¥¨¥ó¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥°¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡õ¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÉ¨Åö¤Æ¤ò¤Ä¤±¤¿¡¢¥Ïー¥É¤Ê°õ¾Ý¤Î¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£1¡¢3ËçÌÜ¤ÎÂÎ¤ÎÁ°¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤ã¤¬¤ß¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¼¡¡¹¤Ë¥Ýー¥º¤¹¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ô¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿§µ¤¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
6¡¢7ËçÌÜ¤Ë¤ÏÀº×û¤ÊÉ½¾ð¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¶À±Û¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Â³¤¤¤Æ¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤¬¥»¥¯¥·ー¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¢¥¤¥¨¥ó¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢4¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¥¯ー¥ë¤Ë·è¤á¤¿¥¢¥¤¥¨¥ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¡ー¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤£¤£¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ð¤¤¤±¤Éº£²ó¤Û¤ó¤È¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤ªÊ¢¥Á¥é¸«¤¨¡Ä¡×¡ÖºÇ¶á¥Ó¥¸¥å¤ÎÎÉ¤µ¤¬Áý¤·¤¹¤®¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö±Ô¤µ¤¬¤¢¤ë¥¢¥¤¥¨¥ó¤µ¤ó¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»×¤ï¤ºÀ¼½Ð¤¿¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëStray Kids¥á¥ó¥Ðー
¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°X¤Ë¤â¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ðー¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£2ËçÌÜ¤Î¡ÖTMA Popularity Award¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿À¤³¦Åª¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥·ó´ÆÆÄ¤Î¥É¥Ëー¡¦¥¤¥§¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÀµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢4¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò¼ê¤Ë´î¤Ó¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£