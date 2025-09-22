È¬ÌÚÍ¦À¬¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢Çú¥¤¥±¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤Æ©ÌÀ´¶¡×¡ÖË¨¤¨Âµ¥á¥í¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ªÀ¾Àîµ®¶µ¤Ë´¶¼Õ¤â
È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ÇÃãÈ±¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①ÈüÇÊ¸Ð¤Ç¥Ýー¥º¡ª¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬ ②µÜÀ¤Î°Ìï¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥µ¥é¥¹¥È¡õ´Ý¥á¥¬¥Í»Ñ
¢£À¾Àîµ®¶µ¤ÈFANTASTICS¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤â¡ª¡Ö·»µ®º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
FANTASTICS¤Ï9·î21Æü¡¢¼¢²ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£È¬ÌÚ¤Ï¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò5Ëç¸ø³«¤·¤¿¡£
È¬ÌÚ¤Ï¥ìー¥¹¤ÎÆ©¤«¤·ÌÏÍÍ¤Î¥Ñー¥«ー¤Ë¥À¥áー¥¸¥¸ー¥ó¥º¤òÍú¤¤¤¿°áÁõ¤Ç¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈüÇÊ¸Ð¤Î¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ê1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤ËÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ò¸þ¤±¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌÜ¤òâÔ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Õー¥É¤òÈï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤ÞÀè¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯¾å¤²¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö·»µ®º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥§¥¹¼çºÅ¼Ô¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¥°¥ëー¥×¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢À¾Àî¤ÈFANTASTICS¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®～¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®～¡×¡ÖË¨¤¨Âµ¥á¥í¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Æ©ÌÀ´¶¡×¡ÖËÜÆü¤â¤ªåºÎï¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¤Î¥µ¥é¥¹¥È¡õ´Ý¥á¥¬¥Í»Ñ¤ËµÜÀ¤Î°Ìï¤â¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤¿È¬ÌÚ¤Ï¡¢´Ý¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¤³¤ì¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖJA¶¦ºÑ ½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×CM»£±Æ»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Ë¤ÏµÜÀ¤Î°Ìï¤¬¡ÖÈ±¿§¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£