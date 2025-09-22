V.LEAGUE（Vリーグ）のヴィアティン三重は22日（月）、バイスディレクターを務める宮下遥さんが株式会社ファーストフロンティアのブランド『ALST』とアンバサダー契約を締結したことを発表した。

宮下さんは現役時代、セッターとして2009年よりSV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズに在籍し、日本代表としても2016年のリオオリンピックに出場するなど活躍した。その後2024年5月に現役を引退し、2025年にV三重のバイスディレクターに就任。V三重のフロント体制の強化や、地域のスポーツ振興・青少年育成などに携わっている。

その宮下さんが今回アンバサダー契約を結んだ『ALST』は、「バレーボールにinnovationを！」をコンセプトとして掲げるバレーボールに特化したアパレルブランド。練習用のウエア等だけでなくオーダーメイドのユニフォームも手掛けており、今シーズンのV三重男女両チームのユニフォームサプライヤーを務めている。

今回のアンバサダー契約を機に、今後はイベントなどでのALSTウエアの着用、またコラボデザインのウエアの作成に取り組んでいくとのこと。コラボデザインについては現在製作中で、完成次第発表される。