紅しょうが・稲田美紀、カラコンプロデュースに意欲も自虐「稲田美紀のカラコンが売れないのはわかってます」
お笑いコンビ・紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）が22日、都内で行われたコミックシーモア『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』投票開始発表会に登壇。稲田が「始めたいこと」を明かした。
【写真】どきどき…稲田美紀考案の胸キュンシーン実演
投票開始発表会ということにちなみ、始めたいことを聞かれ、稲田は「少し前に思ったのが、私もカラコンとか売ってみたいなって」とポツリ。「カラコンってみんなやってない？って」と多くの芸能人が、カラーコンタクトレンズをプロデュースしていることに触れた。さらに「稲田美紀のカラコンが売れないのはわかってます」と自虐しつつ、「何か出したい」とカラコンにこだわらず商品プロデュースへの意欲を見せた。
稲田は「薄いカラコンはつけています」としつつ、「度がすごいので、かわいいやつとかじゃない」と告白。「薬局とかいくと、知り合いばっかりがプロデュースしてて」と刺激されていると明かした。
『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』とは、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者がその作品を読んで､気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ、2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞となる。今回で9回目を迎え、昨年は計338万票の投票を集めた。
