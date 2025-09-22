ロックバンド「ウルフルズ」の公式X（旧ツイッター）が22日に更新され、メンバーのジョンBが左足関節骨折のため手術を受け、退院したことを明かした。

Xで「ジョンBに関するご報告」として「いつもウルフルズを応援いただき、誠にありがとうございます。全国ホールツアー『ツーツーウラウラツー シーズン2』にお越しくださる予定の皆さま、そしていつも応援くださっている皆さまへのご報告になります。この度、弊社所属アーティストであるジョンBが左足関節骨折のため手術を受け、本日無事に退院いたしました」と報告。

「経過は良好であり、医師の許可もいただき、明日から開始されるコンサートツアーは予定通り開催いたします。なお、当分の間は座っての演奏となりますことを予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます」とし、「温かく見守っていただけますと幸いです。ご心配をおかけいたしますが、今後もジョンBおよびウルフルズの活動にどうか変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」とつづった。

また、本人のコメントも掲載し、「ご心配おかけしてすみません。座っての演奏にはなりますが、元気です！楽しんでやろうと思っています。みんなで盛り上がりましょう！ジョン B」と呼びかけた。