MHRJ(読み：マハラージャン）が、約1年ぶりとなる新曲「栞（読み：しおり）」を9月24日（水）に配信リリースする。このたび楽曲のジャケットが公開となった。

▲「栞」ジャケット

「栞」と冠された同曲は、ドリーミーで澄み渡るポップサウンドの中に、聴く人の日常にそっと寄り添う歌詞が印象的な極上なポップソング。なにげない瞬間を大切に思わせてくれるような優しい手触りが息づき、心に温かな余韻を残してくれる、そんな一曲となっている。

MHRJはこの「栞」を皮切りに毎月連続配信をスタート。来年1月11日（日）には昭和女子大学人見記念講堂でワンマンライブ＜大新年会〜中〜＞を開催する。

Digital Single「栞」

2025年9月24日 配信スタート

https://mhrj.lnk.to/Shiori

＜MHRJ ONEMAN LIVE「大新年会〜中〜」＞

2026年1月11日(日)昭和女子大学 人見記念講堂 (東京都)

開場16:00 / 開演17:00 【チケット情報】

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/mhrj-t/

イープラス：https://eplus.jp/mhrj-t/

ローソンチケット：https://l-tike.com/mhrj-t/

