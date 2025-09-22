女優で声優の戸田恵子（68）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。仲良しの超人気女優との交流を明かした。

MCの「ハライチ」澤部佑から「戸田さんは女優・杏さんと仲良しで。一緒に海外行かれたりとかね」と紹介されると、「そうですね。彼女がパリに住んでるってこともあり、パリに行ったりするんですけど」と打ち明けた。

さらに「一緒に遊びに行ける時間ってかぎられてるから、今年はフィンランドに一緒に。（杏の）子供たちと一緒に」と告白。「杏ちゃんが向こうで撮影長くしてて、終わりぐらいにプライベートな時間がきっとあるだろうということを見越して。私が向こうに行って、合流して。ラップランドからずっと下に下りて来たんですけれども」と続けた。

現地では「犬ぞりやったり、オーロラ見たりとか満喫して。ムーミン美術館行ったりとか」と戸田。杏が予定を立てるのかとの問いには「きっちり大体組んでくれて。でも両方ともきっちりしたタイプだから。もう本当に分刻みで。アトラクションと言うか、（杏には）子供もいるからね。楽しいこともいっぱいしなきゃいけないし」と声を弾ませた。

また澤部が2人がフランスで路上ライブをしたとの話を振ると、戸田は「そうそう。路上、パリでね」とかつて共に歌を歌ったとも明かした。