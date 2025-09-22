セガ フェイブが展開するセガ ラッキーくじオンラインに、「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 参」が登場！

“お絵かき合戦”をテーマに「猪名寺乱太郎」「摂津のきり丸」「福富しんべヱ」と、三年生・四年生の先輩たちの描きおろしイラストのグッズが当たります☆

セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 参」

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

くじ販売期間：2025年9月22日11:00〜2025年11月10日23:59

セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 参」が登場！

今回は、“お絵かき合戦”をテーマに、一年は組の「猪名寺乱太郎」、「摂津のきり丸」、「福富しんべヱ」と、三年生・四年生の先輩たちの描きおろしイラストを使用した、セガ限定のオンラインくじです。

A賞：マルチクロス

みんな楽しそうにお絵描きをする、描きおろしイラストを使用したA賞「マルチクロス」

三年生の先輩「伊賀崎孫兵」「神崎左門」「次屋三之助」「富松作兵衛」「浦風藤内」「三反田数馬」が描かれたものと、四年生の先輩「平滝夜叉丸」「綾部喜八郎」「田村三木ヱ門」「浜守一郎」「斉藤タカ丸」が描かれたもの2種類がラインナップされます。

B賞：ぬいぐるみポーチ

B賞にはダイカット型の「ぬいぐるみポーチ」がラインアップ。

おなじみの忍犬「ヘムヘム」や、物語によく登場する「お団子」、「手裏剣」の形をしています。

C賞：アクリルスタンド

推し活にぴったりのC賞「アクリルスタンド」！

先輩たちの個性を見事に描いたオリジナルデザインに注目です。

D賞：マフラータオル

推しキャラデザインが欲しくなる、D賞「マフラータオル」

各キャラクターのイラストと共に、学年に合わせたカラーで名前がデザインされています。

E賞：缶バッジ

E賞は、推し活の定番グッズ缶バッジ！

各キャラクターにつき2種類のデザインがラインアップしているので、集めがいがあります。

マストバイキャンペーン：ステッカー

くじを累計10回引くたびに好きな「ステッカー」を選んでもらえる、マストバイキャンペーンも開催。

推しキャラのステッカーをゲットできるチャンスをお見逃しなく☆

パソコンやスマートフォンで手軽に引ける、『忍たま乱太郎』のハズレなしのオンラインキャラクターくじ！

セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 参」は、2025年9月22日11:00から11月10日23:59までの販売です。

※実際の賞品とは異なる場合があります

©尼子騒兵衛／NHK・NEP

