真誠 高付加価値商品の展開拡充 免疫ケアやアサイー配合など

ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）は9月1日、「免疫ケア おいしいすりごま」（40g）と「朝食×腸活きな粉アサイーブレンド」（70g）の2品を発売した。消費者の健康志向に応えるとともに、より付加価値を高めた商品提案でファン層開拓を図る。

「免疫ケア おいしいすりごま」は、業界初の機能性表示食品のすりごま。健康素材であるごまの、免疫維持に役立つと報告されている機能性関与成分「酢酸菌GK-1」を配合。1日当たり摂取量の目安は10g。和え物、煮物、汁物、鍋物などいつもの料理にプラスするだけで、健康で丈夫な体づくりを無理なく簡単に、美味しくサポートする。

一方、「朝食×腸活きな粉アサイーブレンド」は、朝の習慣にぴったりな新しいきな粉の提案。話題のスーパーフルーツ・アサイーとベリー系パウダーをブレンドしたフルーティな味わいが特徴となっている。食物繊維とぶどう糖を配合。ヨーグルトや牛乳など毎日の朝食にプラスして、健康を意識しながら美味しく楽しめる。

同商品は、日本アクセスの「新商品グランプリ2025秋冬」で「トレンド賞」と「加工食品部門2位」をW受賞。特に女性からの支持が高い。「定番採用のお話も多くいただいており、非常に期待している。シリアルなどへ売場が広がっていけば面白い展開がみられると思う」（冨田博之社長）とのことだ。