【動画：『20キロ以上にはならない』と言われた赤ちゃん犬→スクスク育った結果…想像を超える『衝撃の成長』】

「20キロ以上にはならない」と言われた子犬

TikTokアカウント「userc1y0rybttn」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「ベイリー」ちゃんの成長を捉えたビフォーアフターです。

お迎え時、ブリーダーさんから『20キロ以上にはならない』と言われたベイリーちゃん。メスのゴールデンの平均体重は24～29キロですので、かなり小ぶりな成長が予想されます。実際、ごはんの食いつきも悪く痩せていたといいます。

想像を超えた成長！

ごはんを変えるとモリモリ食べるようになり体も大きく成長！その結果、ゴールデンの平均体重を大幅に上回る40キロまでに増えたのだとか。立ち上がったベイリーちゃんは投稿主さんと背丈もさほど変わりません。むしろ顔の大きさでいえばベイリーちゃんの圧勝…！

投稿主さんの両手でもベイリーちゃんのお顔は覆いきれない模様。さらに小柄な投稿主さんと体格もほぼ同じであり、笑顔のふたりはまるで仲良し姉妹のよう。

どんなベイリーちゃんでも大切な愛犬であることに変わりはありません。たっぷりの愛情の分だけ大きくなったベイリーちゃん、愛しい面積も倍増して嬉しい限りですね♡

この投稿には「そんなに大きくなるの！？」「仲良しですね」「可愛い」などのコメントが寄せられています。

毎日の可愛いルーティン

予想を超えて大きく成長したベイリーちゃんですが、お家に入るときは毎回小さなたらいで手足を洗うのだとか。40キロの大きな体に対して大きさが見合っていないような気もしますが、頭にタオルを巻き、ニコニコ笑顔のベイリーちゃんを見るとなんら不満はない模様。

小さなタライとベイリーちゃん…大きさのギャップにクスリとしてしまいます。毎日ていねいにお世話をしてもらって幸せいっぱいのベイリーちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「userc1y0rybttn」には、ベイリーちゃんと投稿主さんの仲睦まじい姿が紹介されています。笑顔と癒しをもらいたい方はぜひご覧ください♪

