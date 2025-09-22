生まれたばかりの赤ちゃんに寄り添うペキニーズさん、一番近くで成長を見守るあまりにも尊いその光景は記事執筆時点で17万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：生まれたばかりの赤ちゃんに寄り添う犬→あまりにも尊い『一番近くで見守る光景』】

生まれたばかりの赤ちゃんに寄り添う犬

Xアカウント『@numbo_pekingese』に投稿されたのは、ペキニーズ「ぬん坊」くんのお姿。この日も、大切な赤ちゃんのすぐ近くに寄り添い、その成長を見守っていたといいます。

絵本を眺める赤ちゃんの隣にぴったりと同じように寝転び、同じように絵本を見つめていたというぬん坊くん。

一番近くで『成長を見守る光景』が尊すぎる

その後ろ姿は、まるで絵本を読んであげているかのようで、あまりにも尊いものだったそう。

また別の時は、ずりばいの練習をする赤ちゃんをベッドの中から優しい表情で見守っていたことも。

どんな時も視界に赤ちゃんを入れて、見守る姿は完全にお兄ちゃんそのもの。赤ちゃんの成長と共に少しずつ変化していくのであろうその関係性が楽しみでなりませんね。

あまりにも尊いその光景は多くの人々をほっこりと和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「後頭部大好き倶楽部」「本当にいいお兄さんですね」「2人とも可愛すぎる」「可愛い」「ほのぼの」「可愛い幸せ」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊で心優しい男の子の日常

お迎え当時は片手に収まってしまいそうなほど小さかったぬん坊くん。現在では立派なお兄ちゃんへと成長しました。甘えん坊でお茶目な性格の持ち主で、その仕草や振る舞いはあまりにも愛くるしいもの。

ご家族に溺愛されながら幸せに暮らすぬん坊くんのお姿は、日々ペキニーズの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@numbo_pekingese」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。