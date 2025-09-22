お家ではパパにガルガルな柴犬さん。そんなワンコの前に突然パパが現れたら…！？驚きの検証結果が反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で22.2万回再生を突破し「ほんとは大好き♡」「ツンデレさん」「パパが一番喜んでるｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家では犬に吠えられているパパ→道でいきなり会ったらどうなるのか検証した結果…】

お家ではパパにガルガル！

Instagramアカウント「poteto.shiba」に投稿されたのは、柴犬「ぽてと」くんにとある検証をした様子です。お家でのぽてとくんは、ママにはデレデレなのに対しパパにはいつもツンツン…。パパが撫でようとすると『ヴゥ～！』と唸り声をあげることも日常茶飯事なんだとか。

その我が道を行く様には「ぽてと会長」と愛称がつくほど。ママはそんなお家でのぽてとくんを見て、外でパパが突如現れたらどんな反応を見せるのかを検証しようと思ったそう。

パパに気づいた瞬間…

道端で休憩しているママとぽてとくんの前方からパパがやってきました。ぽてとくんは目で捉えてはいますが、パパだとは気づいていない模様。そしてすれ違う寸前でした、ぽてとくんに動きが…！

『パパじゃない！？』とばかりにお口を大きく開けてジッと見つめ、声にならない鳴き声もあげたそう。知らんぷりをして通り過ぎたパパですが、ぽてとくんは完全に気づいた様子。なぜなら、尻尾がブンブンと大きく振っていたといいます。

なんだかんだ相思相愛

可愛い笑顔で見つめられたらもう知らんぷりはできません。小走りで駆け寄ったパパは、ぽてとくんを撫で回したといいます。愛犬の名前を呼ぶ声は嬉しさであふれていたそう。応えるぽてとくんも終始笑顔だったそうで「嫌よ嫌よも好きのうち」この言葉がぴったりな微笑ましい光景が広がっていたといいます。

ママの検証結果は「しつこく絡まれるけど実は仲良しだった」とのこと。ちょっぴりウザ絡みしてしまったパパですが、お家という日常空間ではガルガルのぽてとくんも、お外では素直に感情を出すなんていじらしい限り。

ザ・柴犬ぽてとくんのツンデレっぷりにハマってしまう人も多そうですね…！？

この投稿には「なんやかんやで嬉しいね」「ツンデレ会長可愛い♡」「パパの愛がスゴイ」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「poteto.shiba」には、ぽてとくんとパパの仁義なき攻防戦が紹介されていますよ。ママとの違いは明らかなようで…！？

写真・動画提供：Instagramアカウント「poteto.shiba」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております