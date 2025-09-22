¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø½©¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ì!¡Ù³«ºÅ/¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âŽ¥·ªŽ¥¤¤Î¤³¤Ê¤É½Ü¤ÎÁÇºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿·×30ÉÊ¤ò¿·È¯Çä
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ø½©¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ì!¡Ù¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ü¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢·ª¡¢¤¤Î¤³¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·×30ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¾¦ÉÊ¤Ï9·î23Æü¤«¤é¡¢Âè2ÃÆ¾¦ÉÊ¤Ï9·î30Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ò9·î23ÆüÈ¯Çä¤ÎÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ó
¡Ú¤ª¤Ë¤®¤êŽ¥¤ªÊÛÅö¡Û
¢¡¤»¤¤¤í¾ø¤·ÉñÂû¤ª¤³¤ï¤ª¤à¤¹¤Ó
²Á³Ê:ÀÇ¹þ181.44±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:ÅìËÌ¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢»³Íü¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
½©¤ÎÌ£³ÐŽ¥ÉñÂû¤òìÔÂô¤Ëº®¤¼¹þ¤ó¤À¹á¤ê¹â¤¤¤ª¤³¤ï¡£¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤·¾å¤²¤¿¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿ÊÆ¤Î¿©´¶¤ÈÉñÂû¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¡·ª¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ª¤à¤¹¤Ó
²Á³Ê:ÀÇ¹þ213.84±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
·ª¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó¡£
¢¡¤ª¤ª¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó ¤À¤·¹á¤ë¤¤Î¤³¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ
²Á³Ê:ÀÇ¹þ213.84±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:ÆîÅìËÌ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¤·¤á¤¸Ž¥¥¨¥ê¥ó¥®Ž¥ÉñÂû¤Î3¼ï¤Î¤¤Î¤³¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤»¤¤¤í¾ø¤·ÉñÂû¤ª¤³¤ï¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ö·ª¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ö¤ª¤ª¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó ¤À¤·¹á¤ë¤¤Î¤³¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×
¢¡½©¤ÎÌ£³Ð µíÆù¤¤Î¤³¸æÈÓËë¤ÎÆâ
²Á³Ê:ÀÇ¹þ645.84±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
´Å¿É¤¯Ì£ÉÕ¤±¤·¤¿µíÆù¤È¤¤Î¤³¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë½©¤é¤·¤¤Ëë¤ÎÆâÊÛÅö¡£Ê£¿ô¤Î¤ª¤«¤º¤òÆþ¤ì¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë»ÅÎ©¤Æ¤È¤·¤¿¡£
¢¡½©¤ÎÌ£³Ð ËÌ³¤Æ»»º½©ºú¤Û¤°¤·¤Î¤ª¤À¤·¤´¤Ï¤ó
²Á³Ê:ÀÇ¹þ464.40±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
ËÌ³¤Æ»»º½©ºú¤È½©¤Î¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥ËÊÛÅö¡£¶ñÂô»³¤Çµ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë»ÅÎ©¤Æ¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð µíÆù¤¤Î¤³¸æÈÓËë¤ÎÆâ¡×¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð ËÌ³¤Æ»»º½©ºú¤Û¤°¤·¤Î¤ª¤À¤·¤´¤Ï¤ó¡×
¡ÚÌÍÎà¡Û
¢¡¤Á¤å¤ë¤â¤Á ºú¤È¤¤Î¤³¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó
²Á³Ê:ÀÇ¹þ626.40±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÌÍ¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºúŽ¥¤¤Î¤³Ž¥¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿ºÌ¤ê¤Î¤è¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó¡£
¢¡3¼ï¤¤Î¤³¤Î¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¥Ñ¥¹¥¿
²Á³Ê:ÀÇ¹þ594±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¤Ö¤Ê¤¸¤á¤¸Ž¥¥¨¥ê¥ó¥®Ž¥ÉñÂû¤Î¹á¤ê¤È¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤Î¥³¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤Á¤å¤ë¤â¤Á ºú¤È¤¤Î¤³¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó¡×¡Ö3¼ï¤¤Î¤³¤Î¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¥Ñ¥¹¥¿¡×
¡Ú¥µ¥é¥ÀŽ¥¤ªÁÚºÚ¡Û
¢¡¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¤ê±ö¥Á¥Ã¥×
²Á³Ê:ÀÇ¹þ267.84±ß
È¯ÇäÆü:9·î17Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¥Á¥Ã¥×¤Ë¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤È±ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¤ê±ö¥Á¥Ã¥×¡×
¢¡¤´¤Ü¤¦¤È¥ì¥ó¥³¥ó¤Îº¬ºÚ¥Á¥Ã¥×
²Á³Ê:ÀÇ¹þ289.44±ß
È¯ÇäÆü:9·î18Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤´¤Ü¤¦¤È¥ì¥ó¥³¥ó¤Î2¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¥Á¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤´¤Ü¤¦¤È¥ì¥ó¥³¥ó¤Îº¬ºÚ¥Á¥Ã¥×¡×
¢¡¤ä¤ß¤Ä¤¤´¤Ü¤¦¥µ¥é¥À
²Á³Ê:ÀÇ¹þ213.84±ß
È¯ÇäÆü:9·î20Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤Î¤è¤¤¤´¤Ü¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¤´¤Ü¤¦¥µ¥é¥À¡×
¡Ú¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Û
¢¡¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å
²Á³Ê:ÀÇ¹þ213.84±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¤·¤Ã¤È¤ê¤È»õÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê·ª¤Î¥¯¥ê¡¼¥àŽ¥¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥àŽ¥¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Î3¼ï¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä»ÅÎ©¤Æ¤Î²Û»Ò¥Ñ¥ó¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×
¢¡ËÌ³¤Æ»»º¥Ý¥Æ¥È¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥Ñ¥ó
²Á³Ê:ÀÇ¹þ237.60±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Ý¥Æ¥È¤È¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÁÚºÚ¥Ñ¥ó¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÖËÌ³¤Æ»»º¥Ý¥Æ¥È¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥Ñ¥ó¡×
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¢¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇ»¸ü¥×¥ê¥ó
²Á³Ê:ÀÇ¹þ291.60±ß
È¯ÇäÆü:9·î21Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤¿¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇ»¸ü¥×¥ê¥ó¡×
¢¡¹á¤Ð¤·¥«¥é¥á¥ë¤Î¤Ê¤á¤é¤«¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È
²Á³Ê:ÀÇ¹þ237.60±ß
È¯ÇäÆü:9·î21Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¥«¥é¥á¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥«¥é¥á¥ë¥Á¥Ã¥×¤Ç¿©´¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¥«¥ê¥Ã¤ÈŽ¥¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¹á¤Ð¤·¥«¥é¥á¥ë¤Î¤Ê¤á¤é¤«¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¡×
¢¡¤â¤Ã¤Á¤ê¥Û¥Ã¥È¥¯ ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â
²Á³Ê:ÀÇ¹þ257.04±ß
È¯ÇäÆü:9·î21Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¹È¤Ï¤ë¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Í¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤¢¤ó¤òÊñ¤ß¡¢Î¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¾å¤²¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê¥Û¥Ã¥È¥¯ ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡×
¢¡2¼ï¤Î°ò¤Å¤¯¤·¥Ñ¥Õ¥§
²Á³Ê:ÀÇ¹þ429.84±ß
È¯ÇäÆü:9·î21Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¤Û¤¯¤Û¤¯¿©´¶¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Î»ç°ò¤È¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Ç¶¯¤¤´Å¤ß¤Î¹È¤Ï¤ë¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¸ÕËãÃÄ»Ò¤ä¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤Î¤ê¤ó¤´¥À¥¤¥¹¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö2¼ï¤Î°ò¤Å¤¯¤·¥Ñ¥Õ¥§¡×
¡ÚÎäÅà¿©ÉÊ¡Û
¢¡¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥«¥ê¥Ã¤È Âç³Ø¤¤¤â
²Á³Ê:ÀÇ¹þ213.84±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿Âç³Ø¤¤¤â¡£ÊÛÅö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¡¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤Ò¤È¤¯¤Á½ÏÀ®Ìª°ò
²Á³Ê:ÀÇ¹þ213.84±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
´Å¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¾Æ¤°ò¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿°ò¤Î´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥«¥ê¥Ã¤È Âç³Ø¤¤¤â¡×¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤Ò¤È¤¯¤Á½ÏÀ®Ìª°ò¡×¡Ò9·î30ÆüÈ¯Çä¤ÎÂè2ÃÆ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ó
¡Ú¤ªÊÛÅö¡Û
¢¡½©¤ÎÌ£³Ð ·Ü³ø¤á¤·»ÅÎ©¤Æ
²Á³Ê:ÀÇ¹þ429.84±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
¤À¤·¤È·Ü¤Î»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ë³ø¤á¤·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÊÛÅö¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð ·Ü³ø¤á¤·»ÅÎ©¤Æ¡×
¡ÚÌÍÎàŽ¥¥°¥é¥¿¥ó¡Û
¢¡¤«¤Ü¤Á¤ãÆþ¤ê¤«¤ÍÈ¤²¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÅ·¤½¤Ð
²Á³Ê:ÀÇ¹þ594±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¤«¤Ü¤Á¤ã¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤ÍÈ¤²¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÅ·¤×¤é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤½¤Ð¡£½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎÅ·¤×¤é¤òìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó
²Á³Ê:ÀÇ¹þ496.80±ß
È¯ÇäÆü:9·î29Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ãÆþ¤ê¤«¤ÍÈ¤²¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÅ·¤½¤Ð¡×¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó¡×
¡Ú¥µ¥é¥ÀŽ¥¤ªÁÚºÚ¡Û
¢¡¾Æ¤¤¤¤â¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥µ¥é¥À
²Á³Ê:ÀÇ¹þ278.64±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¤Î°ìÉô
´Å¤¯¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢¹È¤Ï¤ë¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥é¥À¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤òº®¤¼¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¤Ò¤È¤¯¤Á¾Æ¤¤¤¤â¥Ð¥¿¡¼
²Á³Ê:ÀÇ¹þ267.84±ß
È¯ÇäÆü:9·î26Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¥Ð¥¿¡¼¤ÈÍí¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¾Æ¤°ò¡£¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤È¤Û¤¯¤Û¤¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤Î±öÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¾Æ¤¤¤¤â¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥µ¥é¥À¡×¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¾Æ¤¤¤¤â¥Ð¥¿¡¼¡×
¡Ú¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Û
¢¡¥Á¥ã¥Ð¥¿ 2¼ï¤¤Î¤³¤È¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó
²Á³Ê:ÀÇ¹þ399.60±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¡Ö¥Á¥ã¥Ð¥¿¡×¤Ç¡¢¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤È½©¤Î¿©ºà¤¤Î¤³¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¶´¤ó¤À¡£»ÝÌ£¤¬¤¢¤ê¿©´¶¤Î¤è¤¤ÉñÂû¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¨¥ê¥ó¥®¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾ßÌý¤À¤·¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥Á¥ã¥Ð¥¿ 2¼ï¤¤Î¤³¤È¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¡×
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¢¡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤³
²Á³Ê:ÀÇ¹þ237.60±ß
È¯ÇäÆü:9·î26Æü¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥·¥å¡¼Èé¤Ë¡¢Ç»¸ü¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¯¥ê¡¼¥à¤òµÍ¤á¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤³¡×
¢¡¥×¥ê¥ó¥±¡¼¥¥Ñ¥Õ¥§ ·ª»°Ëæ
²Á³Ê:ÀÇ¹þ399.60±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¥×¥ê¥ó¤Î¾å¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¡¢¥Þ¥í¥ó¥±¡¼¥¡¢¥Þ¥í¥ó¥À¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÁÇºà¤ò½Å¤Í¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥×¥ê¥ó¥±¡¼¥¥Ñ¥Õ¥§ ·ª»°Ëæ¡×
¢¡¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
²Á³Ê:ÀÇ¹þ399.60±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡£ÄìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òÉß¤¯¤³¤È¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢¹á¤ê¹â¤¤·ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×
¢¡¥â¥ó¥Ö¥é¥óÀ¸¤É¤é¾Æ
²Á³Ê:ÀÇ¹þ300.24±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¤É¤é¾ÆÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢·ª»ÈÍÑ¤Î¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Þ¥í¥ó¥À¥¤¥¹Æþ¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤ó¤À¡£Ë§½æ¤Ê¥é¥à¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢·ª¤ÎÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥é¥à¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¼å¤¤¿Í¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¡¢Ç¥¿±Ž¥¼øÆýÃæ¤Î¿Í¤ÏÎ±°Õ¤¬É¬Í×¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥óÀ¸¤É¤é¾Æ¡×
¢¡¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÂçÊ¡ ¤ß¤ë¤¯¥¯¥ê¡¼¥à
²Á³Ê:ÀÇ¹þ237.60±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤ß¤ë¤¯¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÄ¹Ìî¸©»º¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤Þ¤ë¤´¤È1Î³Êñ¤ó¤À¡£ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈìÔÂô´¶¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë»°ÁØ»ÅÎ©¤Æ¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÂçÊ¡ ¤ß¤ë¤¯¥¯¥ê¡¼¥à¡×
¡ÚÎäÅà¿©ÉÊ¡Û
¢¡¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à »°³Ñ¤ª¤µ¤Ä¥Ñ¥¤2¸ÄÆþ
²Á³Ê:ÀÇ¹þ321.84±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢:Á´¹ñ
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î´Å¤ß¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à »°³Ñ¤ª¤µ¤Ä¥Ñ¥¤2¸ÄÆþ¡×
