¶áÆ£¥µ¥È¡¡¡Ö¤½¤ì¤À¤±¡©¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×66ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Éã¤ÎºÇ¸å¤Î°ì¸À¤Ë¹õÌøÅ°»Ò¤â´¶ÌÃ¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶áÆ£¥µ¥È¡Ê57¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£66ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Éã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´ôÉì¤«¤é¤Î¾åµþ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Éã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö66ºÐ¤Ç¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡Ä¤º¤¤¤Ö¤ó¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö30¡¢40Âå¤«¤éÉÂ¼å¤Ç¤·¤Æ¡¢ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤Î´ü¸Â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ÎÂ¡¤ò°¤¯¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢´Î±ê¤«¤é¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â°Î¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ¿¤¯°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Éã¤ÎºÇ¸å¤Î°ì¸À¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¿È¹½¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¿¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é°ì¸À¡¢¡È¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¤¤¾¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¡©¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢Áí³ç¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»à¤Ë¤æ¤¯¿Í¤¬¸À¤¦¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈó¾ï¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£