À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ËÃæ³Ø»þÂå¤ÎÅÁÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¤Ë¡Ö¤¨¡©¡×¶¦±é·Ý¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦°Ï¸ë¾´ý¤Îº¬·úÂÀ°ì¡Ê44¡Ë¤¬21Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¾Éð¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤È¤Î¶¦±é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·Ý¿Í¤é¤¬¥¹¥Ù¥êÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë´ë²è¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ù¥êÏÃ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Îº¬·ú¡£²áµî¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¶¸¶»á¤ÎÆÃ½¸²ó¤Ë¡¢¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡£À¶¸¶»á¤Î¼«½öÅÁ¤òÆÉ¤ßµù¤ê¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¼ýÏ¿¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Çº¬·ú¤Ï¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤Ë¡¢¥×¥í¤Ç¤âÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¾å¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÃ¡¤¤³¤ó¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¶¸¶»á¤Ë¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡¢À¶¸¶»á¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃÎ¤é¤ó¤Ê¡×¡£
¡¡º¬·ú¤Ï¡Ö¤¨¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ÈËÜ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£À¶¸¶¤µ¤ó¡¢ËÜ½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¡ÖËº¤ì¤Æ¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢º¬·ú¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÈÖÁÈ¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡Öº¬·ú¤Î¾¡¼ê¤Ê²±Â¬²øÃÌ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£