ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡¢½µ´©»ï¤Î·ëº§Æü»þ¾ðÊó¤ò³°¤·¤Æ¡Öº£¤À¡ª¡×¤Èº§°ùÆÏ¡¡ÊÔ½¸¼Ô¤È¡Ö¤¢¤ì¡©¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡×
½÷Í¥ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡Ê50¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
27ºÐ¤Ç18ºÐÇ¯¾å¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤ÈÅÅ·â·ëº§¤·¤¿ËÜ¾å¤Ï¡¢MC»³ºê°é»°Ïº¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤éÎø¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¡ÖÃ»²Î¤Î²ñ¤òÉ×¤Ï¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄê´üÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÃ»²Î±Ó¤ó¤À¤ê¤È¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×Åª¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤ì?¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ù¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤ËMC°æ·å¹°·Ã(28)¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ç27ºÐ¤Ç·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤ÈËÜ¾å¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½µ´©»ï¤È¤«¤Ë¡¢²¿²ó¤«»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ËÜ¾å¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÆþÀÒ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«?¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ»ö¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¾ðÊó¤¬Ï³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î?¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢³°¤·¤Æ¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Øº£¤À!¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
»³ºê¤¬¡Öµ»ö¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡×¤È¤Õ¤ë¤ÈËÜ¾å¤Ï¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£