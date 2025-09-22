オリックスは22日、森友哉選手プロデュースによる動物保護団体の支援を目的としたオリジナルチャリティーグッズを販売することになったと発表した。

こどもの頃から大の愛犬家である森選手は、ペットの飼育放棄が社会問題化していることに心を痛め、2022年から毎年、自身がデザインを監修したチャリティーグッズをプロデュースし、動物保護団体を支援する活動を行っている。今年もこの社会貢献活動を行う。チャリティーグッズの売上金は、諸経費を除き、森選手の意向のもと動物保護団体に寄附する。

▼ 森友哉選手 コメント>

「一匹でも多くの犬が幸せに暮らせるように、今年もチャリティーグッズ企画を実施します。今年は初めて4種類のロゴデザインを制作し、どれも自信作に仕上がっています。親子や友人同士おそろいで身に着けていただき、僕と一緒に“One TeaM”として動物保護を応援していただけるとうれしいです。皆さんのご賛同とご協力をよろしくお願いします」

【チャリティーグッズ ラインナップ】(価格は税込み)

・森友哉選手 One TeaM Project チャリティーT シャツ 5,500円

(ホワイト/ブラック/ネイビー)（S / M / L / O）

・森友哉選手 One TeaM Project チャリティージュニア T シャツ 4,950円

(ホワイト/ブラック/ネイビー)<140/150>

・森友哉選手 One TeaM Project チャリティー長袖 T シャツ 6,600円

(ホワイト/ブラック/ネイビー)（S / M / L / O）

・森友哉選手 One TeaM Project チャリティースウェットパーカー 14,300円

(グレー/ブラック)（S / M / L / O）

・森友哉選手 One TeaM Project チャリティートートバッグ 6,050円

・森友哉選手 One TeaM Project チャリティーミニトートバッグ 4,400円