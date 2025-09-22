社会人2年目「初めての海外旅行」に行きたい！「安く行ける」のはどこですか？ できるだけ費用を抑えたいです

海外旅行に行く人はどのくらい？

法務省出入国在留管理庁の出入国管理統計速報値によると、2025年7月の日本出国者数は、120万5454人です。前年同月比の＋14.9％となっています。

また、株式会社JTB総合研究所の「若者とライフスタイルに関する調査」によると、2023年の出国率では、25～29歳の女性の出国率がほかより高いという結果になりました。



費用を抑えられるおすすめの外国

海外旅行といっても、行き先によって費用は大きく異なります。特に初めての海外旅行では、飛行時間が比較的短く、物価が安めの国を選ぶと安心です。ここでは、旅行費用を抑えられるおすすめの海外を紹介します。



1. 韓国

日本から近い海外の国の1つで、東京からソウルまで飛行機で約2時間半です。航空券の安い時期を狙えば往復2万円台で手配できることもあります。食事やカフェ、美容品などが充実しており、若い女性に人気の国です。



2. 台湾

フライト時間は、約3～4時間。親日的な雰囲気があり、初めての海外旅行でも安心して楽しめるでしょう。夜市の屋台グルメは500円前後で食べられるため、食費を抑えながら現地の文化を体験できます。



3. タイ

ほかの国と比較すると、ややフライト時間は長いものの、物価が安くコスパ重視の旅行先として人気です。マッサージや屋台料理は、日本の数分の一の価格で楽しめます。観光スポットも多いため、コストを抑えつつ充実した旅ができるでしょう。



海外旅行の費用を安く抑えるポイント

目的地を選ぶだけでなく、旅行の計画次第で費用は大きく変わります。

・オフシーズンを狙う

ゴールデンウィークや年末年始などは航空券が高騰するため、平日や閑散期を選ぶと安く行けます。

・格安航空会社を活用する

手荷物の制限はあるものの、往復航空券が大手航空会社の半額程度になることもあります。

・宿泊はゲストハウスや民泊を利用

ホテルより安く、現地の人との交流ができるのも魅力です。

このような工夫をすることで、よりコストを抑えて、海外旅行を充実させることができます。



工夫して海外旅行を楽しもう

社会人2年目での初めての海外旅行は、費用をどう抑えるかが大きなポイントです。韓国や台湾、タイのように近場で物価の安い国・地域を選べば、10万円以下の予算でも十分に楽しめます。

さらに、オフシーズンや格安航空会社の活用など計画を工夫することで、負担を抑えながら充実した旅を実現できるでしょう。海外旅行は大きな出費でもありますが、視野を広げる経験としては大きな価値があります。

無理のない範囲で計画し、自分に合ったスタイルで楽しむことが、次の旅への自信にもつながります。



