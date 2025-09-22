¤¬¡¼¤É¤Þ¤ó¡¢ºÊ¡¦¤Õ¤¯¤ì¤Ê¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ·ëº§2¼þÇ¯·Þ¤¨¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×¡ÖÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡ÛYouTuber¤Î¤¬¡¼¤É¤Þ¤ó¤¬9·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤ÇYouTuber¤Î¤Õ¤¯¤ì¤Ê¤È¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤YouTuberÉ×ÉØ¡¢µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÌ©Ãå
¤¬¡¼¤É¤Þ¤ó¤Ï¡Ö9.21µÇ°Æü¹¬¤»¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§µÇ°Æü¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â¤©2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö3Ç¯ÌÜ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¤Õ¤¯¤ì¤Ê¤ÈÌ©Ãå¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö2¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤â¤¦2Ç¯¤«¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö3Ç¯ÌÜ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¯¤ì¤Ê¤È¤¬¡¼¤É¤Þ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¤¬¡¼¤É¤Þ¤ó¡¢ºÊ¡¦¤Õ¤¯¤ì¤Ê¤È¤Î·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð
