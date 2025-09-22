「なんだ母乳信仰か？」と思ったら…叔父の一言に4万いいね「うちの子も」「お世話になりました」【ママリ】

『なんだ母乳信仰か？』と思ったら…ミルクを見た叔父に4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

白湯☺︎🐱2m🦖(＠NhLxj)さんの投稿です。産後にすぐはじまる授乳。母乳・ミルクのどちらかだけを与える・両方を使うなど、ママの状況によってケースはさまざまです。





白湯☺︎🐱2m🦖さんが息子さんに授乳をしていると、ミルク缶を見て騒ぎ出す叔父さん。「母乳信者か」と身がまえると、意外な言葉をかけられたそうです。

PIXTA

叔父が、👶のミルクを見て「これは！アイクレオか！」って騒ぎ出して何だ母乳信仰か？って思ってたらまさかの「これ俺の会社で作っててん！ええやろ！アイクレオ🥺」ってめちゃくちゃ喜んでた。笑

たしかに叔父がグリコで働いてたわ。笑

👶に合ってるし、これからも買わせていただきますアイクレオ😂🤍

なんと叔父さんが働いている会社は、アイクレオを製造するグリコ。「これ俺の会社で作っててん！ええやろ！アイクレオ🥺」と言う叔父さんは、とっても笑顔だったそうです。



自分の働く会社が作るミルクを、姪っ子のために使っているのを見て、とってもうれしかったのでしょう。身内が製造に関わっている商品と知ると、ミルクへの信頼感や安心感が高まりますよね



この投稿には子育て中のママたちから、「うちの子もアイクレオだった」「叔父さん、ありがとう」「お世話になりました」といったリプライが寄せられていました。ミルクを待つ赤ちゃんたちのためにも、おじさんにはこれからもお仕事をがんばってほしいですね。心温まる家族の素敵なエピソードでした。

いかつい印象の宅配お兄さんが赤ちゃんを見ると…ギャップに10万いいね

mi☺︎3m🦕(@miya_onigiri_2)さんの、思わずにっこりしてしまうエピソードです。「見た目は怖そうなのに、かわいいものが好き」など、人のギャップに驚いた経験がある人もいるのではないでしょうか。



ある日、miさんが寝かしつけ途中のお子さんを抱えたまま宅配を受け取りに玄関を開けると、そこにはいつも配達してくれている怖そうなお兄さんがいたそう。彼の言動と、見た目とのギャップに注目が集まりました。

いつも配達してくれるイカチめなヤ○トお兄さん、寝かしつけ途中の赤ちゃん抱えたまま玄関出たらキラキラしたおめめで「わァ...」ってちいかわになっててキャワ谷園

miさんの赤ちゃんを見て、怖そうなお兄さんは「わァ...」と、まるでアニメ『ちいかわ』に出てくる登場キャラのようになってしまったんですね。見た目は怖そうでも、愛らしい赤ちゃんにキュンとくる優しい心の持ち主だったに違いありません。



この投稿には「お兄さんもキャワ谷園」「赤ちゃんは皆をちいかわにする」といったコメントが寄せられていました。赤ちゃんにメロメロな宅配のお兄さんの言動に、思わずこちらも「わァ…」となるほっこりエピソードでした。

5歳で才能が開花？パンチが強すぎる粘土作品に1.1万いいね

INOUE IKKI®編集者(@inoue0727199)さんの投稿です。子どもの作った作品は、独特な感性や色使いで大人にはない面白さがありますよね。上手に作る、見栄えよく作ることにこだわらず、自分の思いのままに作った作品は、心を動かされるものだと思います。



投稿者のお子さんが作ったのは、パンチの効いたすばらしい粘土作品でした。

©︎inoue0727199

5歳になった我が子の展示作品。



「しぼられたゴリラ」



おそろしい子…

「しぼられたゴリラ」という斬新なタイトルがつけられた粘土作品。タイトルから考えると、ゴリラを作って絞ったのか？と想像できますが、なぜゴリラが絞られたのかが気になるところ。ストーリーに想像がふくらみます。これほど想像の余地がある奥深い作品を、5歳児が作ったということにびっくりです。



この投稿に「才能の塊」や「大成してほしい」といったリプライがついていました。パンチたっぷりの作品を世に送り出した5歳の粘土職人。これからの作品作りにも注目したくなるすてきな育児エピソードでしたね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）