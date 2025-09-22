¡Ú timelesz ¡Û¡¡ÃöËó¼þÅÎ¡Ö¹ë²÷¤µ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×È¯¸À¤â¡Ä»ûÀ¾Âó¿Í¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¡×
timelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤µ¤ó¡¢¸¶²Å¹§¤µ¤ó¡¢¶¶ËÜ¾À¸¤µ¤ó¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤µ¤ó¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö8 THE THALASSO¡Ê¥¨¥¤¥È¥¶¥¿¥é¥½¡Ë¡×¿·CMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ç¤ÎCM»£±Æ¤Ï½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡È¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÏÂ¤ä¤«¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤¿¡É¤È¡¢²óÁÛ¡£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡È¼þÅÎ¤À¤±¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤ò²¿ÅÙ³ú¤ó¤À¤«...¡É¤È¡¢Ë½Ïª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö»¶Êâ¡×¤È²óÅú¡£¡È»³Ãæ¸Ð¤ÎÊý¤Ë¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶õ¤»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÇòÄ»¤Îµá°¦¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃöËó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌîºÚÃ£¡×¤È²óÅú¡£ÃöËó¤µ¤ó¤¬¡È¡ÖÌîºÚ¡×¤È¤¤¤¦¤È°ì¼ïÎà¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÌîºÚÃ£¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¼ïÎà¤âÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤¬¥È¥Þ¥È¡£ÊñÃú¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¬¥Ö¤Ã¤Æ³ú¤à¤Î¤Ç¡£¤ªÈ©¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤é¡É¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤â¡È¥«¥ì¡¼¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¡¢´Ý¡¹¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¼ê¤Å¤«¤ß¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Ê¡É¤È¡¢ÃöËó¤µ¤ó¤Î²óÅú¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÄÉ²Ã¾ðÊó¤¬¡£
ÃöËó¤µ¤ó¤Ï¡È¹ë²÷¤µ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£24ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡É¤È¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ûÀ¾¤µ¤ó¤«¤é¡È¤Ç¤â¡ÖÌîºÚÃ£¡×¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡É¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û