¡ÚÆÈ¼«¡ÛÀì½¤Âç³Ø¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Éô¤ÎÃË»ÒÉô°÷3¿Í¤òÂçËã»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¡Àîºê»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç»ÈÍÑ¤«¡¡¿¦Ì³¼ÁÌä¤Ç¡ÈÈùÎÌ¤ÎÂçËã½ê»ý¡ÉÈ¯³Ð¤·¡ÄÍÛÀÈ¿±þ¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
Àì½¤Âç³Ø¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Éô¤ÎÃË»ÒÉô°÷3¿Í¤¬ÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àì½¤Âç³Ø¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Éô¤Î20Âå¤ÎÃË»ÒÉô°÷3¿Í¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ïº£Ç¯7·î¡¢Àîºê»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤ÇÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Ï¡¢½ä²óÃæ¤Î·Ù»¡´±¤«¤é¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈùÎÌ¤Î¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤¬Ç¢´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢3¿Í¤È¤âÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Àì½¤Âç³Ø¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Éô¤Ï¸½ºß³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àì½¤Âç³Ø¤Ç¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¤â¡¢½ÀÆ»Éô¤Î¸µÉô°÷¤¬ÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àì½¤Âç³Ø¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á´³Ø¤ò¤¢¤²¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£