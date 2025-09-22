無印良品の新作インナー♡天然素材であたたかく快適な「あったか綿インナー」コレクション

冬の寒さ対策に欠かせないインナー選び。今年、無印良品から登場する「あったか綿インナー」シリーズは、天然素材ならではの心地よさと機能性を兼ね備えた新たな防寒アイテムです。吸湿発熱性や静電気の軽減効果、肌の乾燥予防など、冬特有のお悩みに寄り添う仕様が魅力。キャミソールやタンクトップなど新作も加わり、シーンに合わせて快適に着られるラインナップがそろいました。

無印良品「あったか綿インナー」の特長

「あったか綿インナー」は、湿気を熱に変える「吸湿発熱性」により、寒い日でもじんわりとした温かさを実感できます。

オーガニックコットン100％をベースに、一部には特殊加工を施し、より高い発熱効果を実現。さらに静電気の発生を抑えるため、乾燥しがちな季節でも快適に過ごせます。

肌触りの良さに加えて、乾燥予防や肌荒れ軽減も期待でき、デリケートな肌にも安心して着られる仕上がりです。

豊富なラインナップと着心地へのこだわり

ラインナップは「レギュラー」「厚手」「ウール混」の3種類。いずれも綿100％※（一部ポリウレタン混）で、脇に縫い目のない丸胴編みや起毛加工を採用し、やさしい肌触りを実現しています。

新登場の「婦人あったか綿キャミソール」「婦人あったか綿タンクトップ」は、日常使いにぴったり。洗濯表示はタグではなくプリント仕様にするなど、細部まで快適性を追求しています。

全商品ラインナップと価格

＜ラインナップ＞

《あったか綿》：綿100％、薄手生地、脇に縫い目なし／価格：1,990円（税込）～

《あったか綿 厚手》：綿100％、表面起毛加工、適度な厚み／価格：2,490円（税込）～

《あったか綿 ウール混》：綿＋ウール、裏面起毛、最も厚手／価格：2,990円（税込）～

《婦人 あったか綿 キャミソール》：綿100％／価格：1,990円（税込）

《婦人 あったか綿 タンクトップ》：綿100％／価格：1,990円（税込）

サイズはS～XL、カラーはオフホワイト・ブラック・グレーなど定番色を展開しています。

冬をもっと心地よく楽しむために♡

無印良品の「あったか綿インナー」シリーズは、天然素材の優しさと現代の生活に寄り添った機能性を両立した新たな防寒のスタンダード。

通勤やお出かけ、リラックスタイム、ウィンタースポーツまで、あらゆるシーンで快適さを支えてくれます。毎日の暮らしに自然な温もりを添えて、冬をもっと自由に心地よく楽しんでみませんか♪