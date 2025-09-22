AKB1´üÀ¸¥³¥ó¥Ó¡ÄÁ°ÅÄÆØ»Ò¡õÈÄÌîÍ§ÈþàËË´ó¤»¥¦¥£¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Í§¾ð¡×¡Ö¤¢¤Ä¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×
¡Ö20Ç¯Á°¤È²¿°ì¤ÄÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡AKB48¤Î1´üÀ¸¥³¥ó¥Ó¤¬àËË´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯20¼þÇ¯¤Î»äÃ£¤Ê¤Ë¤«°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤È¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò(34)¡£¤È¤â¤Ë34ºÐ¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤ÈËË¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÊÍ§¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤«¤é´ò¤·¤¹¤®¤ë³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡¡²¿¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æº£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Í§¾ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤Ï¤ê¿À¤À¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ä¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¡¡20Ç¯Á°¤È²¿°ì¤ÄÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¤ªÆó¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÈÈÄÌî¤Ï2005Ç¯¤ËAKB48¤ÎÂè1´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²ÃÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÈÈÄÌî¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆØÍ§20Ç¯ÌÜ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì½ïAtsuko Maeda&Tomomi Itano Christmas Premium Night¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç12·î22Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£