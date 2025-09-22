¡Ö·ì´É¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ä¤ó¡×timelesz¸¶²Å¹§àÆùÂÎÈþá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿·¤¿¤ÊÈâ³«¤¤½¤¦¡×
¡¡8¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤Î¸¶²Å¹§¤¬»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¸«¤»¤¿à¥à¥¥à¥á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖTarzan¡×(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¼Ò)¤ÎÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ËµÕ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤²¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¤Ã¡¡¤Þ¤¿ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤¬¤Ò¤È¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ì´É¤ÎÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥à¥¥à¥¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤äÊ¢¶Ú¤Ê¤É¤ÎàÆùÂÎÈþá¤òÀË¤·¤²¤âÌµ¤¯ÈäÏª¤¹¤ë»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!ÆùÂÎÈþ!¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÈâ³«¤¤½¤¦¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ä¤ó¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤ÆÂçÂº·É¡×¡ÖÃËÀ¤Î¶ÚÆù¤Ë¥¥å¥ó¡×¡ÖµÕÃÂ¥×¥ìºÇ¹â¡×¡Ö¸¶¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¥Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö·ì´É¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÂç¹¥¤¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÆùÂÎÈþ¡×¡Ö¹ü³Ê¤Ï¹ñÊõµé¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸¶¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¤òÄÌ¤¸¤Æº£Ç¯2·î¤Ëtimelesz¤Ø²ÃÆþ¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤äÇÐÍ¥¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£