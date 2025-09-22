¿ÀÃ«¤½¤é¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï1W¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¡ØSPEEDER NX GOLD¡Ù¤ËÂØ¤¨¤¿¤³¤È¡Ú¾¡¼Ô¤Î¥®¥¢¡Û
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿Èô¤Ð¤·²°¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»4¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÀÃ«¤½¤é¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¾ÜºÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤ÈÍÑ¶ñ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎºÇ¿·1W¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤·¤Æ5·î¤Î¡ÖSky RKB¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Î¾¡Íø¤Î¸å¤«¤é¡¢¤½¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¸¥¯¥é¤Î¥Ä¥¢¡¼Ã´Åö¼Ô¤Ï¿·ºî¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£ ¡Ö6·î¤Î¥¢¡¼¥¹¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¤«¤é1W¤ò¡Ø24 VENTUS BLACK¡Ù¤«¤é¡ØSPEEDER NX GOLD¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬Æþ¤é¤ºº¸¤ËÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼ê¸µ¤Î¶Ê¤²¹äÀ¤òÍÞ¤¨¤¿ÃæÄ´»Ò¤Î¡ØNX GOLD¡Ù¤Ç¥¹¥Ô¥óÎÌ¤òÅ¬Àµ¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø24 VENTUS BLACK¡Ù¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ëµå¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½éÂ®¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÊÑ¹¹Í×°ø¤Ç¡¢º£¤â°¦ÍÑ¤·¤ÆÄº¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶áÆ£À¿¿Æ»á¡Ë Í¥¾¡²ñ¸«¤Ç¿ÀÃ«¤Ï¡Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¡×¤È¸À¤¤¡¢ºòÇ¯¡Ö65.7143¡ó¡×¤Ç62°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¥·¡¼¥É·÷³°¡×¤ÈÉ½¸½¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö70.4955¡ó¡×¤Î25°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤¬¡Ö¥·¡¼¥É·÷Æâ¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËÂØ¤¨¤¿¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤Î¡ØX FORGED¡Ù¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¹×¸¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¡ÖÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ2¡Á3¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£Ä´À°¤â¤Ê¤¯¡¢¹½¤¨¤¿´é¤Ï¤¤¤¤¤·ÂÇ´¶¤â¤Û¤É¤è¤¯¼ê¤Ë»Ä¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢»ä¤¬°ìÈÖÍß¤·¤¤´¶³Ð¡£µ÷Î¥¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤ë¤·¡¢É÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ë¡Êµå¤Î¹â¤µ¤ò¡ËÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤â¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÁàºîÀ¤Ç¡¢µå¤Î¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë´ÊÃ±¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò»î¤·¤¿¤Î¤Ï¡ËºòÇ¯¤ÎÊë¤ì¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÎý½¬¤Ç¤¤º¤ËÂ¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â¿§¡¹¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤âÍî¤Á¤º¤ËÂÇ´¶¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¥³¥ì¤À¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤ÏÂØ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¿ÀÃ«¡Ë¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Ïº£µ¨26Àï¤Î¤¦¤Á¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤¬14¾¡ÌÜ¡Ê¿ÀÃ«¤½¤é2¾¡¡¢´ä°æÀéÎç¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢·ê°æ»í¡¢°ÂÅÄÍ´¹á¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢ÆâÅÄ¤³¤È¤³¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ÅÏîµºÌ¹á¡¢²ÏËÜ·ë¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡¢¶âß·»ÖÆà¡Ë¤Ç¡¢¥Ô¥ó¤¬8¾¡¡Êº´µ×´Ö¼ëè½3¾¡¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢¹âÌî°¦É±¡¢Ý¯°æ¿´Æá¡¢ÎëÌÚ°¦¡Ë¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤¬2¾¡¡Ê¹â¶¶ºÌ²Ú¡¢ÆþÃ«¶Á¡Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬2¾¡¡Ê¿½¥¸¥¨¡¢±ÊÊöºé´õ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£ ¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤¬10¾¡¡Êº´µ×´Ö3¾¡¡¢¹©Æ£¡¢·ê°æ¡¢¥¸¥¨¡¢°ð³À¡¢¹âÌî¡¢¹â¶¶¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¢¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤¬7¾¡¡Ê´ä°æ¡¢°ÂÅÄ¡¢¿û¾Â¡¢ÆþÃ«¡¢ÆâÅÄ¡¢¾®½Ë¡¢Ý¯°æ¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î4¾¡¡ÊµÈÅÄ¡¢ÅÏîµ¡¢¹ÓÌÚ¡¢¶âß·¡Ë¤Ë¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤¬4¾¡ÌÜ¡Ê¿ÀÃ«¡¢²ÏËÜ¡¢Çð¸¶¡Ë¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤¬1¾¡¡Ê±ÊÊö¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£ ¡Ú¿ÀÃ«¤½¤é¤ÎÍ¥¾¡¥®¥¢¡Û1W¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ELYTE???¡Ê9¡ëSPEEDER NX GOLD 5X¡Ë3W¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ELYTE???¡Ê15¡ë24 VENTUS BLACK 5X¡Ë3U¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ APEX UW¡Ê19¡ë24 VENTUS BLACK 6X¡Ë4U¡§¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È GT3¡Ê21¡ëVENTUS HB BLACK 8S¡Ë5I¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ X FORGED STAR¡ÊDG105 S200¡Ë6I¡ÁPW¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ X FORGED¡ÊDG105 S200¡Ë48,52¡ë¡§¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È ¥Ü¡¼¥±¥¤SM10¡ÊDG105 S200¡Ë58¡ë¡§¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È ¥Ü¡¼¥±¥¤ WedgeWorks¡Ê ¡· )PT¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ Ai-ONE GIRAFFE-BEAM JAILBIRD¥ß¥ËBALL¡§¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤ CHROME TOUR???¥È¥ê¥×¥ë¥È¥é¥Ã¥¯
Âç²ñ¤ÎºÇ½ª·ë²Ì
Âç²ñ¤ÎºÇ½ª·ë²Ì
