µÜÎ¤Èþ¹á¤¬¿ÍÀ¸9²óÌÜ¤Î¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡ª ¤·¤«¤·¡Öº£¤Þ¤Ç1ÈÖ¼Â´¶¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ï²¿¸Î¡©
µÜÎ¤Èþ¹á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖMy 9th hole-in-one today!!¡×¤È´ò¤·¤¤Êó¹ð¤ò±Ñ¸ì¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û3¿Í¤Î¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉ×¡¦Ãæ»³Í§µ®¤â¥×¥íµé¡©¡ÚµÜÎ¤Èþ¹á¤ÎInstagram¤è¤ê¡Û
¿ÍÀ¸¤Ç9²óÌÜ¤Î¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï°ñ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ë¶âÇµÂæ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î11ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡¢176¥ä¡¼¥É¡£»ÈÍÑ¥¯¥é¥Ö¤Ï3ÈÖ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¥·¥ç¥Ã¥ÈÂÇ¤Æ¤¿¤Ê¡¼¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£¤·¤«¤·¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤«¤é¥Ô¥ó¤Îº¬¸µ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤º¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÍè¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¤Þ¤Ç1ÈÖ¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡ª¡ª¾Ð¡×¤È´î¤Ó¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉ×¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæ»³Í§µ®¡¢ÃË»Ò¥×¥í¤Î¹âÌøÄ¾¿Í¤È¥é¥¦¥ó¥É¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë»Ø¤µ¤¹µÜÎ¤¤ä¡¢¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¡ÖÃË»Ò¥×¥í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤Ê¡Á Ä¾¿Í¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï²£Ê÷¤µ¤¯¤é¤äÆ£ËÜËã»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤»ö¤¢¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
