¼«Ì±ÁíºÛÁª¡¦½ê¸«È¯É½±éÀâÌÐÌÚ»á¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÀ¯¸¢¤Î°ÂÄê¡×¤ÈÏ¢Î©³ÈÂç¤Ë²þ¤á¤Æ°ÕÍß¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¤ÎÀ¯ºö¿ä¿Ê¡×¤ä¡ÖÀ¸³è»Ù±çÆÃÊÌÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ÎÁÏÀß¡×¤â
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢10·î4Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±¤Æ12Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
22Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¤Ï¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¸õÊä¼Ô½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿äÁ¦¿ÍÌ¾Êí¤Ê¤É¤ÎÆÏ¤±½Ð½ç¤ÇÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖºÇÂç¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Î°ìÃ¼¤ÏºòÇ¯¤Î½©¤Þ¤ÇÅÞ¼¹¹ÔÉô¤È¤·¤ÆÅÞ¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ë²ñ¼Ò¤Ç¸À¤¨¤Ð¶ÈÀÓ¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·ÅÝ»ºÀ£Á°¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ºÆ¤Ó¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤·¤¿»ä¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤³¤Î¹ñ¤ËÊû¤²¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¶¯¤ß¤Ï¿ÍºàÎÏ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢³ÕÎ½¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ò½½ºÐ¼ãÊÖ¤é¤»3³ä¤Ï½÷À¤òÅÐÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½°»²Î¾±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÀ¯¸¢¤Î°ÂÄê¤À¡£´ðËÜÀ¯ºö¡¢³°¸ò¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¤½¤·¤Æ·ûË¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹¤²À¯¸¢´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©³ÈÂç¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¤ÎÀ¯ºö¿ä¿Ê¡×¤ä¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀ¸³è»Ù±çÆÃÊÌÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ÎÁÏÀß¡×¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î5¿Í¤ÇÁè¤¦¹½¿Þ¤À¡£