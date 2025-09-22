いつものサラダが10倍おいしい！サクサクがやみつき「魔法のトッピング」

栄養バランスを考えるなら、お肉も野菜もバランスよく食べてたいですよね。ただ、野菜が嫌いでサラダに手が伸びない人もいるのではないでしょうか？そんな人にぴったりなのが、サラダの味が激変する絶品トッピングです。今回は、冷蔵庫によくある食材を使って作る、サラダが10倍おいしくなる魔法のレシピを紹介します。

▼上からかけるだけでどんなサラダも格上げ

濃い目の味とカリカリ食感は、サラダとの相性抜群です！





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「普段の倍くらい野菜を食べちゃいました！」「サラダにコクが加わって、よりおいしく食べられました」など、トッピングのサクサク食感や、やみつきになる旨みを絶賛する声が届いています。

今回紹介したトッピングは、ゴマドレッシングやシーザードレッシングなど、どんな味つけにも合いますよ。トッピングをかけるだけでいつものサラダもおかわりしてしまうかもしれませんね。野菜不足を感じている人は、今日のサラダに魔法のトッピングをプラスしてみてください。（TEXT：青木千奈）