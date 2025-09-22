秋田県鹿角市の「北限の桃」が今年、クマに食べられる被害が相次いでいる。

収穫時期が遅く、市場評価の高いブランド果実だが、ＪＡかづのによると、昨年の収穫量の約２割がクマによる食害に遭い、その他の農産物にも被害が出ている。（寺口信二）

同市の男性（８８）の果樹園では、約３６００個のモモがこれまでに被害に遭った。クマは電気柵の下の地面を掘って入り込み、木に登るなどして実を食べる。ヤブに囲まれた北側の一角は大きな被害を受けた。

隣接する畑が約８年前に耕作放棄地となり、ヤブが広がってからクマが主力の「川中島白桃」を食い荒らすようになった。電気柵を３重にして備えているが、男性は「日中は一人で作業することもある。近くにクマがいると思うと気が気でない」と話し、被害が大きい畑では栽培をやめる予定だ。

リンゴにも被害が出ている。同市の男性（７２）の果樹園では９月上旬、６００個が食害に遭った。約２ヘクタールの畑でモモの木は電気柵で囲んでいたが、リンゴの木には設置していなかった。甘みの強い「シナノスイート」が狙われ、男性は「森に餌がないのか、出没時期が早くなった。侵入経路が同じで、同じクマにやられているようだ」と肩を落とす。

同市農地林務課によると、クマによるモモの食害は今年８月末までに３０件・被害額は８６４万３０００円で、昨年の約１０倍に上る。食害はキュウリやスイカ、栗などにも及ぶ。

同市は電気柵での対策が有効だとして費用の３分の１を補助（上限２０万円）している。同課の青山真主幹は「撃退するには電圧７０００ボルト以上を推奨している。電気柵は細かな点検、補修作業が必要となる」と話す。果樹農家は高齢化が著しく、収穫と合わせ、電気柵の作業負担も重くのしかかる。

ＪＡかづの営農経済部によると、天候不順や大雨被害の影響もあり、今季、ほぼ収穫を終えた川中島白桃の集荷は前年の６８％にとどまっている。

クマとのすみ分けを進める緩衝帯を設け、箱わなを設置して見回り、廃棄農作物の処理や誘引樹木の伐採などの対策を講じるが、食害は後を絶たない。担当者は「畑近くでクマのうなり声を聞いた人もいる。人的被害を出さないよう細心の注意が必要だ」と呼びかけている。