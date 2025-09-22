ドラマ『絶対ＢＬになる世界ＶＳ絶対ＢＬになりたくない男 ファイナル』（ABCテレビ）を彩る主題歌が、ガールズグループ「moxymill（モクシーマイル）」と5ピースバンド「春風レコード」のW主題歌に決定した。

moxymillの楽曲、「Sugar×Bitter」は、ツンデレな“恋の駆け引き”をポップサウンドで表現した一曲。

春風レコードの楽曲、「夜に潜って」は、ほろ苦くも歩み感じるリリックに静かに心揺らすサウンド、追憶を心に響くトップラインとシンプルながら見事なアンサンブルで表現した新世代ニューミュージックを強く意識させる春風レコードのアンセムソングに仕上がっている。

moxymill コメント

© NTT DOCOMO Studio & Live, Inc.

主題歌に moxymill の楽曲を選んでいただき、ありがとうございます。

この作品の世界に音楽の面で関わることができ、とても嬉しく思っております。

少しでもドラマの魅力に寄り添うことができていたら幸いです。

主題歌「Sugar×Bitter」をぜひドラマとあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです。

春風レコード コメント

©ABCテレビ

『絶対BLになる世界vs絶対BLになりたくない男』ファイナルのW主題歌に春風レコードの楽曲を選んでいただきありがとうございます。

「夜に潜って」という楽曲は、聴く人によって切なくも、前向きにも聴こえる、たくさんの表情がある楽曲だと思います。

ドラマの中に出てくる人物に照らし合わせて、それぞれの解釈で楽しんで聴いていただけると嬉しいです。

『絶対ＢＬになる世界ＶＳ絶対ＢＬになりたくない男』は、「くらげバンチ（新潮社）」連載中の紺吉氏による同名漫画を原作とするドラマ版で、自分が“ＢＬ（ボーイズラブ）漫画”の世界に生きていることに気づいてしまった主人公の男・モブ（犬飼貴丈）が、立ち上がりまくる“ＢＬ恋愛フラグ”に必死に抵抗しながら日々を過ごしていく、新感覚の不条理ギャグＢＬ。シーズン１（2021）とシーズン２（2022）はＣＳテレ朝チャンネル１で放送され、シーズン３はLeminoで独占配信。国内外で熱い支持を受ける人気シリーズとなった。

この秋、ABCテレビでの放送が決定している、シリーズファイナルを迎える犬飼貴丈主演ドラマ『絶対ＢＬになる世界ＶＳ絶対ＢＬになりたくない男 ファイナル』は、原作の第５巻のエピソードの映像化で、シリーズ初の地上波連続ドラマ化となる。

▼さらに、絶対BLになりたくない男、モブ（犬飼貴丈）や、綾人（ゆうたろう）の最新シーンカットも初公開！

©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ

【放送・配信情報】

『絶対ＢＬになる世界ＶＳ絶対ＢＬになりたくない男 ファイナル』

ＡＢＣテレビ(関西地区で放送) 11月９日（日）スタート！ 毎週日曜深夜1時10分放送

ABCテレビでの放送後、TVerにて見逃し配信！ FODにて独占配信！

【番組公式ホームページ】

https://www.asahi.co.jp/zblfinal