元俳優で、現在は群馬県でラーメン店を経営していた小松正一さんが２０日に亡くなっていたことが２２日までに分かった。６１歳。ラーメン店のインスタグラムで発表された。

小松さんはテレビドラマ「ＡＤブギ」「ショムニ」「３年Ｂ組金八先生シリーズ」「はみだし刑事情熱系」などに出演した。

その後、引退し、「中華そば こましょう」というラーメン店を経営していた。

「こましょう」のインスタグラムによると８月２６日から店の臨時休業が告知されており、その後も体調不良による臨時休業が続いていた。２６日にお通夜、２７日に告別式が行われる。

俳優の寺島進とは同期で寺島はＸで追悼。「三船プロの養成所からの同期生で日本一美味い中華そば『こましょう』の店主になった、親友の小松正一が昨日、亡くなってしまった。放心状態な俺は、何かしなくては！と鍋を。小松の美味しかった鳥鍋を真似して偲んで。合掌」とつづっていた。

勝村政信もＸで「同い年で、ウインドインザウィローって音楽劇で初めて一緒になって、ずっと仲良くて。売れてたのに、ラーメン屋になりたいって突然役者辞めて、今日突然いなくなりました。小松をかわいがってくださってありがとうございました」とつぶやいていた。