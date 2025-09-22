絶景で全員“Matt化”した衝撃写真に大爆笑！ずん飯尾「うちの両親、和樹だって気づかないよ」

本日9月22日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』では、タカアンドトシがゲストと一緒にさまざまな地に赴いて飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

9月は気温が20度以下という避暑地で、秋には紅葉スポットとしても大人気の栃木県・奥日光を舞台に旅する今回は、土屋アンナ、Matt、そして『帰れマンデー』2週連続出演となるずん・飯尾和樹が参戦する。

この旅で一同が探すのは、奥日光の知る人ぞ知る絶品ご当地グルメに加え、70以上もの滝がある日光のなかでも群を抜いた規模や美しさを誇り、開運スポットとも言われている「奥日光三名瀑」。

どんなご当地グルメ＆開運スポットが待ち受けているのか、期待を胸に旅をスタートする一同は、元気いっぱいの仲良しコンビ土屋＆Matt、そしてボケを連発する飯尾というにぎやかなメンバーで爆笑珍道中を繰り広げることに。

◆全員が“Matt化”した衝撃写真！

三名爆それぞれで趣の異なる絶景にテンションが上がる一同は、行く先々で記念撮影をすることに。

カメラアプリの“Mattになれる”フィルターを使って撮影したところ、衝撃の写真に仕上がり大爆笑。飯尾は「うちの両親、和樹だって気づかないよ！」と言うほどの別人になってしまう。

そんな一同は、道中もハイテンションでトークが盛り上がる。

以前から仲良しという土屋とMattは、仲良くなるきっかけとなったロケの出来事を披露するほか、Mattは父で野球界のレジェンド・桑田真澄とのプライベートも明かす。

また、かつては野球をしていたというMattの当時の驚きの実力も明かされ、一同は衝撃を受けることに。一方、今回の旅でもボケを連発する飯尾に、土屋とMattは「最高！」とすっかりとりこになった様子だ。

◆観光客も知らない謎に包まれたゴール

そんなにぎやかに進む今回の旅のゴールは、日光山エリアで「滝の奥にある世界遺産の鳥居に運玉を投げろ」というミッションを達成すること。一同は、“世界遺産”という言葉を頼りに日光東照宮へ向かう。

そこで何人もの観光客に聞き込みをするのだが、なかなか情報を得られず一同は大苦戦。どんどん森が深くなるなか、歩けども歩けどもゴールらしき鳥居は見えてこない状況に一同は不安に襲われ、さらには疲労も見えはじめる。

そんななかでも超元気＆ポジティブな土屋が皆を引っ張るが…はたして、一同は無事にたどり着けるのか？