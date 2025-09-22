バスケットLIVEはB1・B2・B3全試合配信…Bリーグ2025－26シーズン試合中継の放送・配信体制が決定

9月22日、Bリーグは、2025－26シーズンにおける試合中継の放送・配信体制を発表した。今シーズンも全国のファンが多様なプラットフォームでB1からB3を含めた試合を視聴できる環境が整えられる。

放送・配信サービスの概要は以下の通り。

バスケットLIVE（インターネット）：B1、B2、B3公式戦 全試合配信





NHK（地上波／BS／ラジオ）：B1、B2公式戦 一部試合放送J SPORTS（衛星放送）：B1公式戦 放送（生中継・録画を含む、一部試合）J SPORTSオンデマンド（インターネット）：B1公式戦 配信（生中継・録画を含む、一部試合）スポーツライブ＋（衛星放送）：B1公式戦 放送（生中継・録画を含む、一部試合）U-NEXT（インターネット）：B1公式戦 全試合配信バスケットLIVE for Prime Video（インターネット）：B1公式戦 全試合配信（一部録画を含む）DAZN（インターネット）：B1、B2公式戦 全試合配信

Bリーグは「バスケットボールの魅力をより多くの方に伝えるべく、露出拡大に努めていく」としており、今シーズンも幅広いメディア露出を通じてリーグの価値向上とファン拡大を図る。