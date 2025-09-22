三井物は後場一段高、バークシャー・ハサウェイが１０％以上を保有◇

三井物産<8031.T>は後場一段高している。正午ごろ、ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハサウェイ＜BRK.A＞が、議決権比率で１０％以上を保有する主要株主になったと発表しており、思惑的な買いが入っているようだ。



三井物によると、きょう現在で正確な議決権比率の情報を保持していないものの、今後、大量保有報告書の変更報告書などを通じて、異動前後における議決権の数（所有株数）などが確認できたら発表するとしている。また、これを受けて伊藤忠商事<8001.T>、丸紅<8002.T>、住友商事<8053.T>、三菱商事<8058.T>など他の大手総合商社も後場強含みで推移している。



出所：MINKABU PRESS