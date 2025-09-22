¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¤¬Â³Æ¤·Âç¾¦¤¤¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¸þ¤±¼õÃí´üÂÔ¤ÇÅê»ñ¥Þ¥Íー½¸Ãæ
¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯<6920.T>¤¬Â³Æ¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ç£²°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤¬Á°½µ£±£¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ãINTC¡ä¤ËÂÐ¤·¤Æµð³Û¤Î½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Á°½µËö£±£¹Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¸þ¤±¤Ë°ìÄê¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー¤ò»ý¤Ä¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¤Î¼õÃíÌÌ¤Ç¤Î¹¥±Æ¶Á¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Êª¿§¿Íµ¤²½¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½µÌÀ¤±£²£²Æü¤âÆ±¼Ò³ô¤Ø¤ÎÁª¹¥¥àー¥É¤Ï¶¯¤¯¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥·ÌÜ£²Ëü±ß¤ò¾åÈ´¤±¤ë¤È¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶È¯¤·¤Æ°ìÃÊ¤È³ô¹â¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¡¢ºòÇ¯£±£°·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ·÷¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS