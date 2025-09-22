

SNSや動画を活用した情報発信において、「伝えたいことが届かない」「再生数は伸びても成果につながらない」と感じたことはないでしょうか？ YouTubeやTikTokを活用した動画マーケティングの専門家で、「令和の虎CHANNEL」でもお馴染みの株式会社Suneight竹内亢一代表取締役は、ファンを増やし認知を拡大するには、8:2の法則が重要だと言います。

竹内氏の著書『知名度の上げ方 1年で10,000人のファンをつくる法則』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

人気と認知を拡大する「8:2の法則」

僕が動画コンテンツを考えるときに重要視しているのは「8:2の法則」です。

チャンネルを運営する際に、ハブコンテンツが8割、コアコンテンツが2割を意識すると人気を拡大しやすいです。

ハブコンテンツは、いわばバズを狙った認知度を獲得するための動画。視聴者が流入しやすい、トレンドに乗った動画やコラボ企画を指します。

通常のペルソナよりも少し広い視聴者層を意識し、いわゆる関連動画として表示されやすい内容にするのです。

コアコンテンツは、本当に言いたいことを伝える動画です。

ファンを広げるためのハブコンテンツと、ファンに自分のことを深く知ってもらうコアコンテンツ、とイメージすると分かりやすいかもしれません。

たとえば、僕らのTikTokアカウント「メンヘラ秘書」は採用目的で運用しているのですが、動画の内の8割は、会社の雰囲気が分かるような楽しいテイストの動画にしています。これがハブコンテンツです。

トレンドに乗っかったり、仕事の風景の「あるある」ネタを織り交ぜたりすることで、「共感」が生まれるようにしています。

残りの2割は、「採用募集中です！」や「新卒募集開始しました！」という会社の情報を発信しています。これがコアコンテンツになります。

コンセプトがブレないようにする

ハブコンテンツで注意したいのが、視聴者ファーストの目線を忘れてはいけないということです。

見に来ている視聴者が、何を求めてその動画を見ているか（楽しんでいるか）から外れないこと。

僕らがTikTokで投稿しているいたずら動画で言えば、視聴者は「どっきりをかけられる社長」「和気あいあいとした社長と社員の距離感」を楽しみにしています。

ですから、同じドッキリをやるにしても場所を変えて異国のタイでやるなど、コンテンツのうま味が変わらないように“継ぎ足し”をしています。

やっていること自体は変わらないけど、見ている人にとっては新鮮に映るような動画を作ることがポイントです。

中田敦彦さんのYouTubeチャンネルなどもそうです。

意識高い系の視聴者が見ているわけですから、その人たちが好みそうな題材に徹しています。教育系だからといって、子どもに向けた動画などを作ることはありません。

ターゲットが求めているものを見誤らないあたりは、さすがプロだなと感心してしまいます。

日頃楽しんでいる視聴者が、「何これ？」「え？ 変わった？」となってしまうような動画は作らないようにしてください。

たとえば、「お手軽だけど、虫歯にならないお口のケア」をコンセプトにしている歯医者さんが「激辛」というトレンドに乗って、辛いラーメンを食べる動画を作るとします。

もちろん食事のシーンは撮るんですけど、食べるシーンで終わるとコンセプトがブレてしまいます。

そこで、動画のラストに「辛いものを食べた後にはどういうケアをすればいいのか？」について話すようにするのです。

つまり、新しい要素を入れながら、コンセプト自体は変えないようにする。

「また見よう」「次も見よう」と思わせられるかどうかがポイント。美味しさよりも、また来たくなる味を提供するのです。

コアコンテンツは2割が理想的である理由

先ほど僕は、自分たちのTikTokの投稿が採用目的だと話しました。

なぜ、あえて2割程度にしているのかというと、あまりにPR色が強くなると煙たがられて見られなくなってしまうからです。

仮に、焼き肉店がPRを目的としたTikTokを始めるとして、PR色の強い投稿、たとえば「この肉は美味しい」とか「低価格で最高」といった内容が全体の8割も占めていたら、みなさんは見る気をなくしてしまうと思います。

そうした点も加味して、本来の目的であるコアコンテンツは2割が理想的なのです。

そのお店に興味を持ってもらうための動画は、必ずしもPR色がなくても打ち出せるはずです。

たとえば、「焼肉、1000回噛むとどうなる？」と題して、バカみたいにカメラの前でずっとカウントしながら焼き肉を噛んでみるハブコンテンツを作る。実際自分ではやったことないし、1000回噛んだらどうなるのか気になりますよね？

焼肉というコンテンツをいかした面白系の動画を呼び水にして、「この店、面白いな」「この店、気になるな」と親近感を抱いてもらうこともできます。

そして、別の動画で1000回噛むつもりが柔らかすぎて2回噛んだら溶けてしまった動画を混ぜていけば、面白がってもくれるし、「そんなに柔らかいんだ。食べてみたい」と結果的にPRにもつながります。

バズる動画は、突然に

ハブコンテンツ8割、コアコンテンツ2割というバランスで動画を作り続けていくと、大きくバズる動画が生まれます。

それが「ヒーローコンテンツ」です。

ヒーローコンテンツが登場したら、これが知名度を上げる絶好のチャンスです。

とにかくヒーローコンテンツをこすり続けてください。

たとえば1万人のフォロワーがいるアカウントで、突然10万再生以上の動画が生まれると、おすすめにたくさん表示されます。

「確変」状態のコンテンツは、誰かに真似されやすいため、再びトレンドになる傾向が強い。言うなれば、スーパーマリオで言うところのスター状態。向かうところ敵なしです。

僕たちが手掛けた動画のひとつに、YouTubeチャンネル『wakatte.TV』の「アホ街ック天国！」という企画があります。

この番組は、全国の受験生・高校生のみなさんに、『絶対にこんな大人になるなよ！』という思いを込めて、あえて日本の学歴社会を皮肉る教育痛快バラエティ番組として、現在、約48万人の方にチャンネル登録をしていただいています。

『wakatte.TV』は、もともと3人の若者がYouTubeで流行っている企画ものにチャレンジするという、よくある若者のチャンネルとしてスタートしました。

ところが、まったく再生数は伸びず、1人が辞めてしまい、残った2人で何か違うことを模索していました。

残った2人は、京都大学と早稲田大学に入学した経歴を持つ高学歴。

そこで、「日本の学歴社会を皮肉る」というコンセプトを掲げ、『アド街ック天国！』をオマージュした「アホ街ック天国！」というプロデューサーの提案のもと、企画を作るにいたったのです。

企画がヒーロー化したら、ひたすら波に乗り続けろ！





「アホ街ック天国！」は、その名の通り、街に繰り出しアホを探すという、偏見まみれの番組です。

地上波では、絶対に放送できない内容だと思います（笑）。

たとえば、「水着の面積が狭い人ほど低学歴説」をテーマに、湘南のビーチに繰り出し女性に学歴を聞いていく。

あるいは、街中の人にあなたが登録しているYouTubeチャンネルを教えてくださいと質問し、その回答から学歴を予想する……賛否覚悟の企画でしたが、彼らのキャラクターもあって、この企画は瞬く間にヒーローコンテンツへと駆け上がりました。

僕らが手掛けた動画の中で、初めてYouTubeの急上昇1位を獲得するなど、『wakatte.TV』は知名度を獲得していきました。

ヒーロー化した際は、変にアレンジをせず、同じ路線でこすり続けてください。

ヒーローコンテンツが登場したら、ひたすら波に乗り続ける。

これが知名度を大きく上げることにつながります。

