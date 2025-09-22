22日14時現在の日経平均株価は前週末比572.77円（1.27％）高の4万5618.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1112、値下がりは451、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を124.25円押し上げている。次いで東エレク <8035>が100.79円、ファストリ <9983>が69.69円、ＴＤＫ <6762>が49.63円、ファナック <6954>が30.39円と続く。



マイナス寄与度は48.62円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、中外薬 <4519>が10.84円、第一三共 <4568>が8.91円、ＫＤＤＩ <9433>が8.71円、コナミＧ <9766>が4.73円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、精密機器、化学、石油・石炭と続く。値下がり上位には海運、建設、医薬品が並んでいる。



※14時0分11秒時点



