二宮和也が自身のXにて、韓国で撮影した松村北斗（SixTONES）との2ショットを公開し、ファンを喜ばせている。

【画像】二宮和也＆松村北斗のドアップショット（2025年・2023年）／松村北斗に甘えるように寄り添う二宮和也／『釜山国際映画祭』での二宮和也＆松村北斗

9月19日に韓国・釜山で『第30回釜山国際映画祭』が開催され、二宮は映画『8番出口』のオープントークに河内大和、川村元気監督とともに出席。そして松村も同日に行われた映画『秒速5センチメートル』のオープントークに奥山由之監督と出席した。

■「このスターずっと笑ってくれない。」笑顔の二宮和也＆硬い表情の松村北斗

二宮は9月20日、「このスターずっと笑ってくれない。」というコメントとともに松村との“ドアップ”ショットを公開。楽しそうな笑顔を見せている二宮に対し、松村は口元を引き締め、感情を抑えたような表情をしている。

■2023年の『アカデミー賞』でも同じ表情だった二宮和也＆松村北斗

二宮が“ずっと”というのには理由がある。2023年の『第46回 日本アカデミー賞』に出席した際にも二宮は「スターに会って浮かれてしまったよ。。」と松村との2ショットを披露しており、ふたりとも今回の写真と同じ表情なのだ。

■松村北斗に甘えるように寄り添う二宮和也。撮影は川村元気監督

二宮は9月22日、もう1枚の写真を公開。二宮が松村に甘えるように腕を絡め、肩に頭を乗せている写真で、こちらはふたりともにこやかな表情。二宮は「ガチオフ過ぎてヤバすぎ。」と綴っており、「でも架空のタイトルとか入れてみたら映画のポスターみたいになりそう 流石」と撮影者の川村元気監督を称賛した。

二宮と松村の“密着”ショットに、ファンからは「かわいすぎる」「尊い」「想像以上の密着度」「最高のイチャイチャ」「スターが笑ってくれてよかったね」「眼福すぎる」など、多くの反響が寄せられている。

■『釜山国際映画祭』での二宮和也＆松村北斗