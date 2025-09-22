栗林船、今期最終を一転88％増益に上方修正・19期ぶり最高益更新へ

栗林商船 <9171> [東証Ｓ] が9月22日後場(14:05)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の19億円→37.9億円(前期は20.1億円)に99.6％上方修正し、一転して88.4％増益を見込み、一気に19期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。

同時に、4-9月期(上期)の連結最終利益も従来予想の8億円→16.6億円(前年同期は9.7億円)に2.1倍上方修正し、一転して70.5％増益を見込み、一気に8期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当第１四半期の業績動向及び保有する投資有価証券の一部を売却したこと、令和７年９月22日付「投資有価証券売却益（特別利益）の計上見込みに関するお知らせ」等を踏まえ、令和7年５月9日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想を、上記の通り修正いたしました。（注） 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

