群馬グリーンウイングスが9/28にファンクラブイベントを開催！

22日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、9月28日（日）に開幕前初となるファンクラブイベントを開催することをクラブ公式サイトで発表した。

会場は「けやきウォーク前橋けやきコート」で、日本人選手15名の登壇が予定されている。当日は三部に分かれてトークショーが実施されるほか、新シーズンミニポスターの配布や、Tシャツ等があたる抽選会も行われる予定となっている。

またトークショーのMCは、群馬のホームゲームMCとしておなじみの伊月彩さんが務めるとのこと。当日のタイムスケジュールの詳細は以下の通り。

■群馬グリーンウイングス ファンクラブイベント タイムスケジュール

10時30分～：Tシャツ等グッズ抽選会（商品なくなり次第終了）

14時30分～：トークイベント第一部（仁井田桃子、藤井寧々、松浦未波、新井三寿希、門田湖都）

15時30分～：トークイベント第二部（山下遥香、道下ひなの、塩崎葵葉、佐藤莉子、小嶋桃香）

16時30分～：トークイベント第三部（工藤真帆、高相みな実、菊地実結、大友萌加、中野康羽）