まさに天と地の差。ギャルモデルの犬嶋英沙が9月19日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、過酷な罰ゲームロケを振り返った。

【映像】激しい滝に打たれすっぴんになったアイドルやギャルモデル

安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、クロちゃん、元モーニング娘。の田中れいな、元AKB48の岡部麟がそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やバラエティ力で勝負する内容。4月から7月の1stシーズンでは岡部チームが勝利し、ご褒美として沖縄ロケを実施した。

この日は、その模様を公開。青い海でのバナナボートや船上での豪華ディナー、打ち上がる花火を楽しむ様子には、スタジオの誰もが羨んだ。その後、クロちゃんチームに属するアップアップガールズ（2）の鍛冶島彩が「みんなビジュ決め決めすぎて、うちらのビジュと比べ物にならないくらい輝いてました」とひと言。それもそのはず、勝利チームにはご褒美が与えられた一方、最下位だったクロちゃんチームには罰ゲームロケが強制されたからだ。

その罰ゲームロケは「滝行ですっぴん」。文字通り滝に打たれた後に、すっぴんを披露するといったもので、番組では前回に引き続き、その模様も放送された。これに犬嶋は「ダメ、ダメ、ダメ、ダメ！」と反応。「つらいです、本当に。何を見せられてるんだろう。ご褒美の後にすっぴんって」と述べ、周囲が「嫌だ、嫌だって言ってたけど、意外とすっぴんかわいかった」「変わらない」と評すると、「そう言われてるのが逆に傷なんですよね。慰めを言ってる」と嘆いた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

