東京世界陸上が21日に幕

国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、21日に閉幕した。日本勢はもちろん、海外の超人たちが躍動した9日間の大舞台。スタート前に日本漫画、アニメにまつわるポーズを決める選手たちに、視聴者やファンの注目が集まった。

大観衆の前で名前がコールされると、超人たちは思い思いのポーズを決めた。

男子200メートル、4×100メートルリレーで金メダルのノア・ライルズ（米国）が大いに盛り上げた。「ドラゴンボール」から、かめはめ波や元気玉。ほかにも「呪術廻戦」、「ワンピース」のポーズも出た。

男子110メートル障害の村竹ラシッドは、「ハンター×ハンター」に加え「ジョジョの奇妙な冒険」のジョジョ立ちを披露。女子100メートル障害の中島ひとみは「鬼滅の刃」、男子400メートルリレーの日本は、4人揃って「ワンピース」のルフィになった。

全ての選手のポーズを確認できたわけではないが、週刊少年ジャンプ（集英社）の作品が圧倒的に多く、世界陸上での“日本アニメ代理戦争”を制した形だ。

他には女子5000メートルの山本有真が別冊少年マガジン（講談社）の「進撃の巨人」、男子短距離のキシェーン・トンプソン（ジャマイカ）はヤングキングアワーズ（少年画報社）の「ヘルシング」からポーズを選んでいた。



（THE ANSWER編集部）